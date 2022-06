El Alfa, Yailin y Tokischa entre los dominicanos nominados a Premios Juventud 2022

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Premios Juventud reveló la lista de sus nominados de este año y ella destacan varios dominicanos entre los que se encuentran El Alfa (el más nominado de los locales) y las controversiales intérpretes Tokischa y Yailin la más Viral.

Los dominicanos que completan la lista son El Alfa, Natti Natasha, Romeo Santos, Prince Royce, Manny Cruz, Daniel Santacruz, Alex Bueno, Anthony Santos, Juan Luis Guerra, Héctor Acosta, Chimbala, DJ Adoni y La Gabi.

La premiación será el proximo 24 de julio y por primera vez se celebrará fuera de Estados Unidos, especificamente en Puerto Rico.

Por segundo año consecutivo la cantante colombiana Karol G es la más nominada en la premiación compitiendo en 11 categorías junto a J Balvin.

Este año “Premios Juventud” agregó 10 nuevas categorías. Los nuevos reconocimientos incluyen Artista Femenino – On The Rise y Artista Masculino – On The Rise, para honrar a estrellas jóvenes sobresalientes.

El artista urbano El Alfa, quien es el dominicano más nominado, está compitiendo en las categorías: On the rise masculino, Artista de la juventud masculino, Quiero más, Social dance challenge y La mezcla perfecta y La coreó más hot por su tema con Chimbala y Natti Natasha “Wow BB”.

Mientras que la polémica artista Tokischa está nominada en las categorías: Nueva generación femenina, terna que comparte con la también dominicana La Gabi, Girl power y Social dance challenge, por su tema “Linda” junto a Rosalía.

“La más viral” recibió dos nominaciones junto a su esposo Anuel; Juntos encienden mis redes y Mejor canción en pareja.

Por su parte Natti Natasha está nominada Artista de la juventud femenina, Albúm del año, con “Nattividad”; Girl power, La coreó más hot y La mexcla perfecta, en esta terna compite con Romeo Santos, con “Fan de tus fotos” junto a Nicky Jam y con DJ Adoni, por “El incomprendido” junto a Farruko y Víctor Cárdenas.

En la categoría Tropical hit compiten Prince Royce, con “Lao´ a lao´”; El Torito, con “Pa´ que me perdones” y Romeo Santos con Sus huellas”.

En La más pegajosa compiten Prince Royce con “Lao´ a lao´” y Romeo Santos con “Sus huellas”.

Mientras que en la categoría Tropical mix se encuentran nominados: “Señor Juez”, de Ozuna y Anthony Santos; “Dios Así Lo Quiso”, de Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra 4.40; “Dame Una Noche”, Manny Cruz y Daniel Santacruz; “Te Espero”, de Prince Royce & María Becerra; y “Lluvia y Samba”, de Elvis Crespo, Gilberto Santa Rosa y Alex Bueno.

En la conducción del premio está la comunicadora y actriz dominicana Clarissa Molina junto Eduin Caz y la actriz y cantante mexicana Danna Paola.