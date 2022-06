Kim Kardashian, en el "ojo del huracán" por estropear el icónico vestido de Marilyn Monroe

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Kim Kardashian vuelve a estar en boca de todos, esta vez por estropear el icónico vestido de Marilyn Monroe y que la empresaria e influencer llevó en la MET Gala 2022.

Kardashian aseguró que tuvo que perder siete kilos para poder meterse en el vestido que Marilyn Monroe usó cuando le cantó Happy Birthday, Mr. President a John F. Kennedy, pero parece que no fue suficiente para frenar los daños que le causó a la pieza valorada en casi cinco millones de dólares.

El dueño original del vestido, quien lo vendió al museo de Ripleys believe it or not, los acusó a ellos y a la influencer de haber causado daños a la pieza de colección.

“Tan comprometidos con mantener ‘la integridad del vestido y su preservación’, ¿valió la pena?”, se preguntó Scott Fortner en su cuenta del museo The Marilyn Monroe Collection.

Mostró varias imágenes y detalló que al vestido le faltan cristales y algunos de ellos cuelgan de un hilo.

Hasta el momento ni el museo que lo preservaba, el Ripley's believe it or not, de Orlando, Florida, el cual adquirió la prenda por 4,8 millones de dólares en 2016, ni la propia Kim Kardashian han hecho declaraciones al respecto.

Sin embargo, indican medios internacionales que, tras la polémica, el Consejo Internacional de Museos ha prohibido usar prendas con valor histórico a cualquier celebrity.