¡Vuelve de nuevo! Carlos Silver se prepara para intentar por cuarta vez romper récord Guinness

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Por cuarta vez Carlos Silver irá por el el récord Guinness de más horas cantando sin parar. El cantante ya se encuentra en los ensayos de su hazaña.

Según informó a través de sus redes sociales, en esta ocasión intentará inscribir su nombre en libro de los Récords Guinness desde España del 7 al 12 de octubre en la Plaza Mayor de Madrid.

“El mundo será testigo de la hazaña humana y solidaria más grande de la historia”, dijo Silver.

La última vez que el cantante dominicano intentó romper el récord fue a final de 2020 que aunque completó la hazaña, Guinness no lo certificó porque no cumplió con el tiempo de descanso establecido.

“El Sr. Silver no cumplió con los lineamientos durante el intento de récord, especialmente el relativo a las pausas de descanso permitidas, habiendo sido las mismas más largas de lo permitido en nuestro reglamento", determinó Guinnes World Records.

A esto el cantante respondió y dijo que esta vez fue porque se repitieron varias canciones el mismo día y eso es una regla de Guinness, aunque se justificó diciendo que cada vez que se daba cuenta que se repetían los temas los mandaba a quitar y seguía cantando a capella.

También se quejó del trato de Guinness explicando que según los jueces la falla la tuvo en el segundo día, pero lo dejaron continuar hasta el final sin pararlo.

Silver reiteró que: "Hasta que yo no logre mostrarle al mundo y a mis hijos que no debemos rendirnos para lograr nuestros sueños yo no voy a detenerme".

Esa fue la tercera ocasión en la que Silver intentó obtener el título Guinness, después de que en diciembre de 2016 pasara cuatro días y nueve horas cantando, pero en esa ocasión no había jueces de la organización que dieran fe del logro, por lo que el récord no fue registrado. Luego lo reintentó en 2019 cuando fue descalificado.