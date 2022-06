Periódico australiano niega haber forzado a Rebel Wilson a "salir del clóset"

EFE

Sídney, Australia

Un periódico australiano se disculpó este lunes con la actriz Rebel Wilson por un artículo sobre su relación sentimental con una mujer, pero negó haberla presionado para que lo hiciera público.

El columnista del diario The Sydney Morning Herald Andrew Hornery admitió hoy en una columna de opinión que "manejó mal el enfoque" de una pieza publicada el sábado sobre la nueva relación sentimental de Wilson con la diseñadora Ramona Agruma y cómo se había hecho pública.

Hornery señaló que, tras conocer esta relación, envió una preguntas a la actriz para responder en dos días, lo que algunos han visto como una forma de presión, pero el periodista insistió en que su intención no fue presionarla a salir de armario.

Sin embargo, el artículo fue retirado de la web y sustituido por una disculpa a la actriz por haber manejado mal el asunto.

"Pensé que estaba buscando un Príncipe de Disney, pero tal vez lo que realmente necesitaba todo este tiempo era una Princesa de Disney", declaró la actriz el viernes en la red social Instagram junto a una foto con su pareja.

Hornery reveló al día siguiente que el pasado jueves había enviado unas preguntas sobre su nueva relación a la actriz, a través de su representantes, señalando que tenía dos días para responder antes de que se publicase la columna.

El artículo provocó una ola de indignación entre las agrupaciones LGTB y los internautas que acusaron al diario y al columnista de presionar a la actriz, conocida por películas como "Dando la nota" ("Pitch Perfect") o "Cómo ser soltero" ("How to be Single"), para declarar su homosexualidad.

"Gracias por los apoyos, fue una situación muy dura pero tratando de manejarla con gracia", comentó Wilson el sábado en respuesta a uno de los miles de mensajes de apoyo y censura al medio australiano.

The Sydney Morning Herald retiró el lunes el artículo del sábado y publicó una nueva pieza donde Hornery, quien es homosexual, "lamentó" la situación y ofreció sus disculpas a la actriz, que en 2017 logró que un tribunal australiano le diera la razón tras presentar una denuncia de difamación contra otro medio.

"Realmente lamento que Rebel haya encontrado esto difícil. Esa nunca fue mi intención. Pero veo que lo ha manejado todo con extraordinaria gracia. Como hombre gay, soy muy consciente de cuán profundamente duele la discriminación. Lo último que querría hacer es infligir ese dolor a otra persona", reconoció el columnista.