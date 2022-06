Cynthia Klitbo revela que terminó con el dominicano Juan Vidal porque “tiene problema de ira” y le “debe dinero”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz mexicana Cynthia Klitbo, quien mantuvo un romance de seis meses con el dominicano Juan Vidal, reveló que terminó su relación con el actor por la violencia y deudas de dinero.

"Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, basa toda su experiencia de vida en cuantos músculos tengo y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta", dijo sobre el dominicano al reportero Edén Dorantes.

Klitbo aseguró aseguró que le prestó dinero al criollo mientras él pasaba por problemas económicos y no le ha pagado.

“Hoy por hoy estoy bregando con su muchacha por un dinero que le presté porque su hija, porque su casa, porque su renta, 'mamita no puedo', y ahora tengo que discutir con su muchacha porque no me lo quiere pagar en dólares”, explicó.

La actriz de 55 años, que no llevará la deuda monetaria a un proceso legal porque “uno tiene que saber cuando anda con un hombre y cuando anda con un chichifo”.

La villana de telenovelas le envió un mensaje a la vedette Niurka Marcos con quien Vidal comparte en “La casa de los famosos” (Telemundo) y recientemente se besaron. “"comadrita, cúidate", alertó.

Klitbo, de 55 años, y Vidal, de 45, anunciaron su romance en gaosto de 2021 a poco más de cuatro meses de la ruptura de la actriz con el youtuber conocido como Rey Grupero