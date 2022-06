Johnny Depp publica su nuevo álbum, "18", junto al guitarrista Jeff Beck

EFE

Los Ángeles

El actor y músico Johnny Depp, publicó este jueves su nuevo álbum, que lleva por título "18", junto al guitarrista Jeff Beck, justo después de que terminara el mediático juicio por difamación que lo enfrentó a su exmujer Amber Heard.

"18" es un álbum con 13 temas que incluyen versiones de Motown, The Beach Boys, John Lennon, The Velvet Underground y Killing Joke, entre otros, junto con dos composiciones originales de Depp.

Uno de los sencillos compuestos por Depp se titula "This is a song for Miss Hedy Lamarr" ("Esta es una canción para Miss Hedy Lamarr"), indicó en un comunicado la discográfica Warner Music.

Depp y Beck se encuentran actualmente de gira por Europa.

El actor inauguró el martes su perfil en la popular red social TikTok, y logró en las primeras 24 horas acumular más de 7,4 millones de seguidores.

El protagonista de "Pirates of the Caribbean" abrió su perfil en la red social con un víieo que recopila imágenes de sus seguidores apoyándolo durante el juicio que li enfrentó a Heard y una carta de agradecimiento.

El estreno en TikTok de Depp se produjo el mismo día que su abogada, Camille Vasquez, fue ascendida como socia del bufete Brown Rudnick.

Tras casi dos meses de juicio, el jurado determinó que Heard deberá pagar 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.