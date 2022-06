Pasa en las telenovelas, pasa en la vida real: Catherine Siachoque a sus 50 años entra a Harvard

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

En enero pasado Catherine Siachoque cumplió 50 años de edad, pero la actriz de “Sin senos no hay paraíso” y “Las Juanas” no está en "tirar la toalla", pues renovó su interés en continuar sus estudios, y no en cualquier universidad. La colombiana, esposa del actor Miguel Varoni, inició la carrera de Negocios en la prestigiosa Harvard, en la ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts, Estados Unidos.

“Sueña grande... los sueños se cumplen! Estudiar en Harvard era algo que no estaba dentro de mis posibilidades, pero ahora es un hecho”, posteó Siachoque en su Instagram.

Luego agregó: "No paren de creer en ustedes, no importa lo que la gente opine, no importa en qué momento de la vida se encuentren, trabajen duro por lo que quieren, luchen por sus sueños y el momento llegará. Quería compartir este que es uno de los momentos más felices e importantes de mi vida. Gracias por acompañarme y apoyarme siempre, aunque algunas veces esté alejada de las redes (con justa razón, ahora lo saben)”.

Junto al comentario, publicó una foto acompañada de su profesora en el salón de clases, informando de esa manera que empezó su proceso de formación en la Escuela de Negocios de Harvard.

El pasado 11 de octubre de 2019, Siachoque anunció que pausó su vida artística para entrar a la universidad y en un principio estuvo en la de Miami perfeccionando su inglés, pero le fue tan bien y le gustó tanto la academia que ahora ingresó a la Universidad de Harvard, publicó el periódico colombiano El Tiempo.

La colombiana, en conversación con la Revista Hola! Estados Unidos admitió que se trata de un reto difícil, pero lo asume con actitud positiva.

“Por supuesto que hay que trabajar, por supuesto que hay que quemarse las pestañas, como decimos en Colombia, pero vale la pena, y vamos por más. ¡Vamos por más!”, comentó a Hola!

+ Conocida por telenovela

Catherine Siachoque se hizo conocida en varios países latinoamericanos por interpretar a la tímida y abnegada Hilda en la serie-telenovela "Sin senos sí hay paraíso".

En la serie de Telemundo comparte protagonismo con Carmen Villalobos, Majida Issa, Fabián Ríos y Carolina Gaitán.

Su registro va desde la comedia, como el papel que interpretó en la obra teatral "La jaula de las locas", hasta el melodrama, como el papel de villana en la serie de suspenso policial "Dónde está Elisa" que le mereció el premio Tu Mundo a la mejor actriz antagónica.

La actriz colombiana, que inició su carrera en 1995 en telenovelas como "Sobrevivir" y "Tierra de pasiones", aseguró que nunca ha sentido miedo de aceptar los personajes de villana aunque se ganen el odio del público.