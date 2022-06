¿Nuevo amor? Christian Nodal y Cazzu son captados tomados de la mano

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante mexicano Cristian Nodal fue captado muy acaramelado con la también artista argentina Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, en Antigua, Guatemala.

De acuerdo al medio Tv Azteca Guatemala, el ex de Belinda viajó a ese país exclusivamente para buscar a Cazzu y luego volaron hacia Barcelona, España.

En las diversas fotos y videos Nodal se dejó ver muy sonriente y tomado de la mano con la cantante mientras disfrutaban de un helado.

Aunque hasta el momento ninguno de los famosos ha confirmado si tienen un romance, en las redes sociales aseguran que la argentina es el nuevo amor del mexicano.

El intéprete de “Adiós amor” ha estado en boca de todos primero por su ruptura con Belinda y luego por un encontronazo con J Balvin.

Hace unas semanas Nodal expuso una conversación con Belinda donde la artista le pedía dinero.

El artista compartió la captura de mensajes de la conversación en WhatsApp luego que la mamá de Belinda le haya dado me gusta a un comentario que lo calificaba de “naco” y posteriormente publicó el mensaje: "El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

El intérprete de “Ya no somos ni seremos” pidió que dejen de hablar de él y envió un contundente mensaje.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Dejénme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", respondió en Twitter.

Junto a este mensaje compartió la captura de la conversación en la que Belinda le pide dinero:

"Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?", se lee.

Luego se observa un mensaje eliminado y minutos más tarde, la protagonista de la telenovela “Cómplices al rescate” se habría molestado con Nodal.