Johnny Depp se da de alta en TikTok y pide a sus fans "seguir adelante"

EFE

Washington

El actor Johnny Depp inauguró este martes su perfil en la popular red social TikTok con un vídeo que recopila imágenes de sus seguidores apoyándolo durante el juicio que le enfrentó a Amber Heard y una carta de agradecimiento.

"Hemos estado en todo juntos, hemos visto todo juntos. Hemos hecho el mismo camino juntos. Hemos hecho lo correcto juntos, todo porque nos importaba. Y ahora seguiremos adelante juntos", señaló Depp en su publicación, también difundida en Instagram.

El actor aseguró que sus fans son sus "empleadores", a los que dijo que "no encontraba otra forma de dar las gracias, más allá que decir gracias".

El vídeo combina imágenes de Depp saludando a sus fans, pancartas en su apoyo y escenas de la reciente gira por Reino Unido en la que acompañó a su amigo Jeff Beck, quien la semana pasada adelantó que lanzará un álbum junto al protagonista de "Pirates of the Caribbean" en julio.

Como respuesta a la publicación, un representante de Heard escribió un comunicado difundido por la revista Variety: "Mientras Johnny Depp dice 'seguir adelante', los derechos de las mujeres van para atrás. El veredicto dice a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica que tengan miedo de hablar".

El estreno en TikTok de Depp se da el mismo día que su abogada, Camille Vasquez, fue ascendida como socia del bufete de abogados Brown Rudnick.

Tras casi dos meses de juicio, el jurado determinó que Heard deberá pagar 10 millones por daños y otros 5 millones en concepto de multa, aunque la jueza del condado de Fairfax (Virginia, EE.UU.), Penney Azcarate, rebajó esta última cantidad a 350.000 dólares.

En su demanda inicial, Johnny Depp reclamaba 50 millones de dólares por un artículo publicado en 2018 en el diario The Washington Post y en el que Heard aseguró, sin mencionar el nombre del actor, que era víctima de abuso doméstico.

Aunque, en realidad, Heard no tendrá que abonar esos 10 millones en su totalidad, pues el jurado también concluyó que Depp debe indemnizar a su exmujer con 2 millones por un comentario de su anterior abogado que también se consideró difamatorio hacia Heard.

Además, la abogada de Heard ha avanzado que su intención es recurrir la sentencia.

No era la primera vez que los dos famosos se encontraban en los tribunales: en el juicio celebrado en 2020 en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico The Sun por un artículo que calificaba al actor de "agresor de mujeres" y que el jurado no consideró difamatorio.