Piqué le habría preguntado a Suzy Cortez sobre su trasero en 2018

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo, RD

A raíz de la supuesta traición generada por Gerard Piqué a Shakira, han surgido un sinnúmero de rumores, el más reciente de ellos es que Suzy Cortez, conocida como “Miss BumBum”, confesó que el defensa central del FC Barcelona le preguntaba “constantemente” sobre su trasero.

Según la página web de Telemundo, en una conversación con 'La Opinión', la modelo brasileña reveló que el futbolista la contactó entre los años de 2016 y 2018, por medio de Instagram y ahí le enviaba mensajes hablando acerca de su retaguardia.

“Fue el que me mandó un mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, dijo la Miss BumBum.

Shakira y Piqué se separan

La cantante colombiana Shakira ha confirmado que se está separando de su pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, con el que ha tenido dos hijos.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", señala un escueto comunicado conjunto remitido a Efe por la agencia de comunicación de la cantante y el futbolista.

En los últimos días, diversas publicaciones habían aludido a la separación de la mediática pareja y habían informado de que el futbolista había abandonado el domicilio familiar, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), y había vuelto a su piso de soltero situado en la zona alta de la ciudad condal.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, llevaban doce años de vida en común, aunque no han querido casarse, y tienen dos hijos, Milan, de 9 años, y Shasha, de 7.