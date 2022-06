El "juntos para siempre" se le niega a Shakira, quien antes lo intentó con un actor y el hijo de un presidente

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Aunque ha mostrado que no anda de hombro en hombro, el "juntos para siempre en el amor" vuelve a negársele a Shakira, quien antes del futbolista Gerard Piqué ya lo intentó con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos y con Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa.

En 1997, la cantante barranquillera tuvo una relación amorosa con el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien actualmente tiene 61.

La pareja recibió críticas debido a la diferencia de edad. En ese entonces Shakira tenía 20 años. Según medios internacionales, la artista tomó la decisión de terminar porque en una entrevista el actor mencionó que estaban viviendo juntos y eso no era cierto.

Ríos, que se volvió famoso por participar en telenovelas como "Kassandra" (1992), "Tres destinos" (1993) y "Abrázame muy fuerte" (2000), actualmente forma parte del reality "La casa de los famosos", donde en varias ocasiones ha recordado su noviazgo con la colombiana.

Dentro del programa, Osvaldo contó por qué acabó su romance con Shakira: “Yo ya era un hombre de 36 años, consumado en mi carrera, y ella apenas comenzaba con sus Pies Descalzos (su primer álbum), y obviamente tenía todo un mundo por vivir”.

Luego agregó: “Cuando amas a alguien a veces es mejor dejarlo libre, es la mejor muestra de amor que le puedes dar”.

Ríos contó que el noviazgo duró “casi un año, después de eso me fui a España y ella siguió su camino y se convirtió en la gran estrella”.

El actor puertorriqueño negó que hayan terminado por el andar de picaflor: “En esa época ella empezaba, no hubiera funcionado. Además, en esa época con ella me porté muy leal y fiel, pero no era así”.

Según sus palabras, "teníamos planes hasta de casarnos y todo, habíamos visto casa, y yo le dije ‘No’, tenía que volar, fue lo mejor que le pasó no seguir conmigo”.

Además, Ríos especificó que fue el primer novio famoso de la colombiana, “antes del argentino”, en referencia al empresario Antonio de la Rúa.

+ Antonio de la Rúa

En 2011, Antonio de la Rúa y Shakira rompieron una relación que se había prolongado una década. Durante esa etapa derrochaban amor allí donde iban, ella se dedicó a triunfar en la escena musical y él cumplía con su papel como representante y promotor musical.

El amor se acabó y su relación comercial también. Todo podía haber quedado ahí, en una bonita historia que comienza y se acaba, pero parece que no es posible un final feliz para esta expareja poco avenida.

Él le reclamó en los tribunales 100 millones de dólares en compensación por haberla encumbrado a la fama, mientras ella dice que le contrató "únicamente" porque estaba desempleado.

Desde el principio, la relación entre ambos estuvo marcada por la atención de los medios de comunicación y el escándalo.

Él es hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa (1999-2001), y su relación fue captada por los medios durante unas vacaciones en Miami, una escapada que los medios argentinos pusieron en tela de juicio por su elevado coste en unos momentos en que el país está sometido a un fuerte ajuste económico.

Aunque trataron de llevar su relación con normalidad, las especulaciones sobre un posible embarazo de la cantante de "Waka waka", los numerosos rumores de matrimonio y las suspicacias sobre la idoneidad de que una cantante de pop mantuviera una relación con un asesor político del presidente argentino, no cesaron en los cerca de once años que estuvieron juntos.

Poco después de comenzar su idilio, De la Rúa abandonó su carrera política y se dedicó a labores de representación y promoción de su novia, pero el 10 de enero de 2011, los rumores sobre un distanciamiento y unas fotos de Shakira con la que es su actual pareja, el futbolista Gerard Piqué, se saldaron con un comunicado oficial de la pareja en el que hacían pública su ruptura.

En ella la colombiana señalaba: "Antonio continúa llevando todo lo relacionado con mi vida artística y mi carrera tal como lo ha hecho siempre. Seguimos adelante como socios, desarrollando proyectos en común, trabajando de la mano y en constante comunicación". Pero parece que no fue así.

+ Una década de amor

Tras este anuncio, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, tal y como se llama realmente la intérprete de "Hips Don't Lie", se mudó a Barcelona y comenzó junto al defensa barcelonista Gerard Piqué, una relación sentimental de la que nació Milán, el primer hijo de la cantante, y luego Sasha, que ahora tienen 9 y 7 años, respectivamente.

En España la relación fue todo un revuelo, pocas veces una estrella internacional del pop mantiene una relación con un futbolista.

La atención de los medios se centró en ellos desde el primer momento, aunque ambos trataron durante una década preservar su intimidad.

Sin embargo, de manera sorpresiva, esta semana se filtró en la prensa del corazón una crisis en la pareja, que fue confirmada por ellos mismos este sábado al anunciar de manera oficial que están separados.