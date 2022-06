Piqué coge un turno en el "club de los infieles"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El "club de los infieles" reservó un turno para Gerard Piqué en caso de que se compruebe que le fue infiel a Shakira, como sostiene la prensa del corazón. Los cupos son ganados con la participación de una tercera persona, como pasó en República Dominicana con el urbano Mozart la Para, por ejemplo. O las ocho infidelidades atribuidas por Ana Carolina a su pareja Musicólogo.

Piqué y Shakira mantienen en vilo al mundo del entretenimiento luego de que la farándula decretó su separación causada supuestamente por la relación del futbolista español con una joven azafata de 20 años de edad (él tiene 35, Shakira 45).

Este sábado, la pareja confirmó en un comunicado que se separa: "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

Ahora la prensa del corazón se concentrará en saber quién es la manzana de la discordia. Emilio Pérez de Rozas es un profesional conocedor de la información del Barcelona e investigó quién es la mujer causante de la separación.

“Se trata de una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, dijo el periodista para el medio Coure, aumentando la euforia de los fanáticos por conocer de quién se trataría.

El viernes, Europa Press vio salir al deportista del hogar en donde reside con Shakira y se acercaron a él para preguntarle sobre el polémico distanciamiento. El defensor de Barcelona no dijo nada y subió al auto rápidamente.

Los días por venir determinarán qué tan ciertos son los rumores de la prensa del corazón y de ser cierto el futbolista español que juega como defensa en el F. C. Barcelona de la Primera División de España tendría que enfrentar su realidad.

+ Nacho en la mira

El cantante venezolano Nacho también está en la mira luego de que sus seguidores notaron actitivdad inusual en las redes sociales de su pareja, la modelo Melany Mille, con quien el cantante procreó a Mya Michelle, la menor de sus cinco hijos.

Melany dejó de seguir al padre de su hija en Instagram y además de eso, borró algunas de las fotografías más recientes en las que aparecía a su lado. Además de eso, realizó unas publicaciones en Instagram stories que han dado pie a las especulaciones sobre el estatus de su relación, publicó el portal de la revista Hola USA.

En tanto, el intérprete de "Mi niña bonita" aún sigue a Melany en Instagram y conserva uno que otro post con la madre de su hija, como el de una conferencia de empoderamiento que ambos ofrecieron hace unos días en Puerto Rico, anota Hola.

Ya la farándula habla de que la pareja estaría pasando por una crisis, pero hasta el momento ninguno de los ha confirmado o desmentido dichos reportes.

De hecho, Nacho ya había sido dado por el público como miembro de este "club de los infieles". Hace dos años se vio en un huracán mediático luego del rompimiento de su relación con Inger Devera y tras anunciar el embarazó de Melany Mille.

Nacho explicó entonces que su peor error fue no haber develado que su relación con Devera había terminado muchísimo antes de que lo anunciará, razón por la cual le catalogaron de infiel.

+ Casos dominicanos

En República Dominicana, los casos de infidelidades y triángulosos amorosos vienen desde hace muchos años.

En los últimos tiempos, uno de los más mediáticos es el que envolvió al cantante urbano Mozart la Para, la influencer Alexandra MVP y la actriz Dalisa Alegría.

En 2019, luego de conocerse la noticia del divorcio de Mozart La Para y Alexandra Hatcu comenzaron a circular informaciones referentes a que el motivo de la ruptura se debió a una nueva relación del exponente urbano con una actriz. Y más o menos sucedió: la actriz Dalisa Alegría apareció de la nada hasta convertirse en su pareja oficial.

“Ya se están haciendo especulaciones y muchas cosas. Nosotros no nos dejamos por nadie. Dizque alguien que vino, que interfirió, ni de parte de ella ni de parte mía”, aseguró Mozart entonces, tratando de tapar el sol con sus diez dedos.

La Para comentó entonces que fue una decisión de Alexandra y él, de forma madura y muy meditada, no tomada a la ligera como muchos pensaban (y aun piensan).

En la actualidad Mozart vive con Dalisa Alegría, mientras a Alexandra Hatcu no se le conoce pareja oficial y reside junto a su hija, procreada con el intérprete urbano.

+ Musicólogo y Carolina

Cansada de los ataques a su relación con Musicólogo, la modelo Ana Carolina aclaró hace dos meses que las ocho infidelidades que le descubrió al artista fue en los primeros años de relación y la última vez que se separaron fue por “incompatibilidad de caracteres”.

“A mí me pegaron ocho cuernos sí, es verdad, pero al principio de la relación, los primeros dos años”, dijo la instagramer en un en vivo y aprovechó para aclarar que “yo no me dejé por infidelidad tampoco, yo me dejé por diferencia de caracteres la última vez. No fue por cuerno”, explicó la instagramer, quien posó semidesnuda con dos enormes cachos en la cabeza.

Ana Carolina continuó explicando que en los primeros dos años de relación con el intérprete de “Limonada coco” ella estaba muy enamorada, se embarazó y “aguantó” muchas cosas pero eso fue una decisión personal al igual que lo han hecho otras mujeres, quienes han “aguantado” más que ella.

También justificó al artista urbano diciendo que quizás Musicólogo cometió las infidelidades “porque estaba muy joven y en la flor de su carrera”.

En su defensa agregó que solo le encontró a su esposo conversaciones que nunca lo encontró con nadie.

Agregó que luego de los problemas que han tenido, él se ha portado muy bien: “¿Qué lo ha hecho sin yo darme cuenta? Que se cuide, que siga así cuidándose, mientras tanto que no me de tormento, a mí no me importa, que se coja a medio Santo Domingo si quiere, pero que yo no me de cuenta”.

El artista urbano y la modelo se separaron a mediados del 2021 pero volvieron a revivir su historia a finales de año luego que ella contara que le descubrió al menos ocho infidelidades al cantante.

Ana Carolina confesó que “en varias ocasiones él me fue infiel, yo lo perdoné. Que yo conozca me pegó como algunos ocho cuernos, y ya estaba cansada de tolerar infidelidades”.

Al momento de su separación la modelo argumentó que después de su embarazo y del proceso tan delicado que pasó ha decidido sacar de su vida todo lo que no le da “paz y felicidad” y aseguró que su Musicólogo es una de esas personas.

En cambio, “La Libreta” salió en su defensa y en el de su relación con la presentadora de televisión, con quien tiene dos hijos, asegurando que un hombre si puede cambiar y que ahora es un compañero de vida diferente.

“Claro, claro que sí. Yo creo que si, mi caso es una realidad”, respondió en marzo pasado el intérprete de temas como “Tan de naranja”, “Teachan” y “Bum bam ven” a la comunicadora venezolana Jessica Pereira en el programa “De Extremo a Extremo”.

Luego abundó: “No tan brutal como tú dices disque dejar de ser infiel porque lo mío no fue así, nosotros no nos dejamos disque por un problema de infidelidad, sino que no nos entendíamos ya al final, agotamos todos los recursos y no se pudo. En el caso de Carolina ella lo que estaba poniendo claro a par de gente pero ya esas son cosas que a ella no le afectan".

Según sus palabras, “Carolina y yo estamos feliz, estamos creciendo, tenemos nuevos proyectos, de hecho, en estos días vamos a inaugurar nuestra tienda... entonces eso es lo que viene y nada, feliz en la casa con los niños, los niños creciendo, yo ahora en mi nueva etapa de un esposo más dedicado, más entregado, salgo más, fluyo, nada lo que estoy es complaciendo peticiones y complaciéndome a mí mismo”.

+ Toxic Crow y La Insuperable

En 2019 circuló en la farándula una supuesta crisis en el matrimonio entre Toxic Crow y La Insuperable, pero ella en un mensaje bastante corto y contundente le advirtió que de serle infiel y tener un hijo fuera del matrimonio esa sería la gota que derramaría el vaso, por lo que ahí se produciría su separación.

“Hasta que los cuernos y tu hijo en la calle nos separe papi.... mami y papi Crow", publicó la intérprete urbana.

En esos días circulaba la información de la farándula de que supuestamente el cantante habría sostenido un “affair”, por lo que se concluyó que esa fue la razón del comentario de La Insuperable.

El 2020 también vino cargado de comentarios faranduleros que vinculan recientes separaciones a posibles infidelidades.

El más comentado de todos se refiere a una persona de la farándula muy popular que habría dado pasos para provocar una separación matrimonial luego de que se sospechara que "brincara la tablita".

Son dos los nombres que este año han saltado a la prensa del corazón sobre posibles rupturas amorosas y una de ellas señala a la presentadora y actriz Gabi Desangles, quien se habría separado de su esposo, José Chabebe.

+ Caso Gabi Desangles

Gabi Desangles dijo en abril pasado que a raíz de los rumores que han surgido sobre su matrimonio, su familia y su trabajo estaban en riesgo.

Visiblemente afectada la panelista de “Esto no es radio” habló de la difícil situación por la que atraviesa tanto ella como su esposo, José Chabebe.

“La verdad es que yo sé que con mi trabajo vienen el morbo y la especulación, yo estoy de acuerdo con eso, pero también entiendo que si se va a hablar tiene que ser respaldado por la verdad y no solamente por mí, sino que esto es un tema muy delicado. Si hay dos cosas que para mí son importante en la vida es mi familia y mi trabajo y en este caso ambas están puesta en peligro”, dijo en “Esto no es radio” (Alofoke FM).

También aclaró que está tomando acciones legales en contra de quienes la han difamado “para que esto se convierta en un ejemplo de como debemos hacer este tipo de trabajo con responsabilidad y cómo nosotros los afectados deberíamos reaccionar para que esta sea la primera y la última vez que algo así suceda”.

Desangles aseguró que no se echará para atrás y va actuar con valentía “hasta las últimas consecuencias”.

Asimismo, pidió que respetan su privacidad.

La presentadora de “Vale por tres” agradeció a todas las personas que la han apoyado en estos días y los que le han enviado mensaje de aliento.

En abril la influencer y su esposo fueron tendencia en las redes sociales por rumores de una supuesta separación a la que no se refirieron en afirmar o negar en un comunicado en el que adelantaron que contrataron abogados para enfrentar las difamaciones.

El abogado de Gabi Desangles elaboró una lista de ocho puntos en los que basará su acusación contra los supuestos difamadores de la comunicadora.

La pareja se casó hace 11 meses, el 9 de julio del 2021, cuando compartieron con sus seguidores de las redes sociales transmitiendo la ceremonia en vivo.

Uno de los momentos más emotivo fue cuando el novio se emocionó hasta las lágrimas al ver llegar a su amada al altar.

+ Sandra Berrocal y Crazy Design

La presentadora de televisión, Sandra Berrocal reveló en 2017 que tuvo problemas de infidelidad con su esposo Crazy Desing, y que éste era muy violento.

En el ámbito de su relación de pareja con José Rafael Colón (Crazy Desing), padre de su hijo, reconoció que en algún momento tuvieron problemas por razones de infidelidad, pero decidió perdonarlo y darse una nueva oportunidad con su familia. Dijo que el intérprete urbano era un hombre muy violento, pero que ha cambiado desde el nacimiento de su bebé.

El 27 de mayo pasado, la presentadora de televisión y el cantante urbano se convirtieron en padres nuevamente. Lían Miguel Colón Berrocal "vino no con mucha salud y vida”.

Liam Miguel es el cuarto hijo de Berrocal y el segundo con Crazy. Ambos tienen en común a Jaykon, de cinco años.