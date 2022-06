Muere legendario músico del Gran Combo de Puerto Rico

EFE

San Juan, Puerto Rico

El maestro Willie Sotelo, director musical de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este viernes por complicaciones de salud, informó la orquesta a través de un escueto comunicado. Tenía 62 años de edad.

“Su esposa Jannette Navarro, su hija Wilmalie Sotelo, demás familiares, el maestro Rafael Ithier y compañeros de la orquesta piden espacio para sobrellevar tan difícil proceso y agradecen todas las muestras de cariño y oraciones para con ellos”, indica el anuncio.

El legendario pianista se inició en el ambiente artístico en su Mayagüez natal, donde con 14 años comenzó a tocar el órgano y a los 19 fundó “Willie Sotelo’s Music Center”, también en la ciudad que le vio nacer.

El músico debutó en El Gran Combo en el año 2006 en un viaje por Canadá y Europa.

Además, grabó producciones de la orquesta como “Arroz con habichuela”, que le proporcionó al grupo un premio Grammy en el año 2007 en la categoría mejor álbum de salsa.

Sotelo estuvo también ligado a otras orquestas como La Solución y fue director musical de Frankie Ruiz, de Roberto Roena y los Apollo Sound.

El Gran Combo de Puerto Rico es una agrupación de salsa de Puerto Rico con prestigio internacional desde que fue fundada el 26 de mayo de 1962 por Rafael Ithier, quien fue por muchos años el pianista de la orquesta y su director musical. De eso hace ya 60 años.

Es conocida como "La universidad de la salsa", entre otros motes, y la diferencia con otras orquestas es que a las demás "no dejan que el cantante se luzca y su intención es más musical que rítmica".

A pesar de que El Gran Combo actualmente cuenta con dos voces relativamente nuevas para acompañar a Rivas en las interpretaciones musicales -Anthony García y Joselito Hernández- la orquesta no pierde su identidad musical.

La agrupación defiend el género de la salsa, pese a que son cada vez menos los músicos puertorriqueños que se atreven a adentrarse al ritmo caribeño ante la competencia de otros de mayor repunte a nivel mundial.

Algunos de estos jóvenes artistas que se han atrevido a continuar el legado de leyendas salseras y vigentes en el género son Francisco Rosado "Pirulo", Willito Otero, Carlos García, Norberto Vélez, Juan José Hernández y Gerardo Rivas.

El Gran Combo de Puerto Rico es reconocido por éxitos musicales como "Un verano en Nueva York", "Arroz con habichuela", "El caballo pelotero", "El menú", "La loma del tamarindo", "Y no hago más ná", "Ámame", "Brujería", "Falsaría", "Eliminación de feos", "Hojas blancas", "Gotas de lluvia", "La muerte", "Se me fue", "Azuquita pa'l café", "La fiesta de Pilito", "No hay cama pa' tanta gente", "Me liberé", "A la reina", "Los tenis", "Julia", "Ojos chinos", entre otros.