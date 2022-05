"Nueva York es mío", dice El Pachá tras regresar a La Mega

Santo Domingo, RD

Luego de más de dos años de ausencia de la radio en New York Frederick Martínez “El Pachá”, logró nuevamente ser parte de la emisora número La Mega 97.9 FM.

Martínez será parte del elenco del “Vacilón de la mañana”, un espacio radial que se transmite desde 6:00 a 11:00 de la mañana de lunes a viernes compartiendo escenario con el estelar DJ Aneudy quien comanda el exitoso equipo mañanero.

“Nueva York es mío", fueron las primeras palabras del comunicador al estrenar su nuevo micrófono en La Mega.

“Llego cargado de humildad y aportar contenido para seguir con los números altos de este programa El Vacilón. Vengo a trabajar duro. Gracias a todos mis seguidores por este gran respaldo en mi primer día. Todos me conocen, soy un hombre de la radio y eso no se me olvida. Soy un hombre nuevo y se hacía necesario llegar a la radio local y más que el número uno en el mundo como lo es La Mega, donde siempre será mi casa. Regreso con muchos planes para aportar a este gran equipo ganador. Gracias a Todos”, dijo Martínez al espacio digital Al Día TV Más.

El Pachá, quien tiene una trayectoria de más de 35 años de carrera ininterrumpida, volvió a la radio en Nueva York, luego de su salida hace un tiempo atrás.

El animador era parte de la plataforma “Alofoke radio show”, de la que se despidió agradeciendo a Santiago Matías por tenderle la mano cuando más lo necesitaba.