Ivy Queen enfrenta enfermedad

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo, DR

La artista puertorriqueña Ivy Queen compartió un video en su cuenta de TikTok en el que deja ver que está pasando por una situación de salud.

Aunque la reguetonera no agregó detalles sobre la razón del audiovisual, dejó ver imágenes en la que se muestra postrada en una cama y sometida, aparentemente, a un tratamiento médico.

Además de mostrar las fotos que comprueban que la intérprete de “La vida es así” atraviesa una condición, fueron las palabras que expuso las que causó conmoción a sus seguidores.

“De esta vida soy una aprendiz, no una víctima. Aquí estoy con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde, porque soy guerrera por naturaleza, y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo pueda necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí”, dice en el video subido a su cuenta de TikTok

El video, que fue publicado el lunes, ya cuenta con más de 80 mil reproducciones en TikTok y unos 800 mensajes de aliento para la reconocida como “La reina del reggaeton”.

Dentro de los comentarios más frecuentes, sus fanáticos preguntan: “Qué le pasa a la reina”. Sin embargo, de parte de la boricua, hasta el momento solo ha externado gratitud hacia quienes se han preocupado

“Gracias a aquellos que procuran por mí y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación”, agregó en la descripción del TikTok.