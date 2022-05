Carlos Alfredo se arrancó las raíces de la amargura, afirma, y ya escribe la verdad de su vida

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Su vida podría ser el guion de una película. Muchos altibajos han sucedido en la existencia del polifacético artista Carlos Alfredo, quien hace de su historia de vida un total aprendizaje. De ser dueño de una vida envidiable, con esposa popular, con hijas maravillosas (Techy y Karla) y una carrera colmada de éxitos, de repente ya no era esa persona.

El divorcio de su primera esposa, Tania Báez, en el 2004, fuertes cuestionamientos surgieron a su alrededor, que lo volcaron a una depresión y que lo llevaron al borde del suicidio. Así lo confesaría en el 2013 en una entrevista televisiva, luego de haber formado otra familia en la que procreó a Alejandro y a Enma.

Toda esa tormenta es pasado. El veterano “showman” asegura que ya sanaron todas sus heridas, incluso hasta las del divorcio de su segundo matrimonio. “Soy el campeón de la resiliencia”, dijo entre risas.

El actor confesó que tuvo momentos en los que perdió el rumbo, justamente antes de conocer a Jesús. Para ese entonces ya estaba divorciado, y su carrera no contaba con un gran esplendor.

“Cuando yo conozco las herramientas que me presenta la Biblia, dije: eso es lo que necesito, si no me hubiese ido del país, quizás no hubiese desarrollado el talento para escribir libros, porque yo sigo cantando igualito", expresó.

+ Proyectos

Ahora anda con una maleta cargada de proyectos, entre ellos un nuevo disco, planes para hacer televisión en el país y la presentación del libro “Vivir Sin Miedo”, una biografía autorizada por el campeón dominicano de pesca del Bass, Víctor Genao.

Al conversar con LISTÍN DIARIO el artista contó que se dedicó a estudiar para convertirse en escritor. Ha escrito dos primeros libros, uno de ellos es “Perseguidos por la sociedad”.

Para este año también pondrá en circulación la obra “Resiste y levántate”, una antología de su experiencia espiritual. “Este libro es un proceso de sanación, son herramientas que me ayudaron y que deseo que otros las usarán, herramientas sencillas que no tiene que ser religioso para aplicarlas”, explicó.

+ La historia de su vida

Otro próximo libro que escribe Carlos Alfredo es la historia de su vida. “En este cuento contaré toda la verdad de mi vida. Escribo la verdad sobre mí”, reveló el artista.

Recoger toda su historia, revivir momentos críticos y remover heridas solo se hace con coraje y valentía, sostuvo.

“Sí, porque no tengo miedo a revelar toda la verdad, ya me sané. Yo pedí perdón y me perdonaron, nos abrazamos como amigos y todos felices y contentos, cada quien por su lado pero felices”, aseguró.

Luego agregó: “Porque creo que el ser humano tiene que sanar, tiene que avanzar, tiene que quitarse fardos pesados de sus hombros. Esas raíces de amarguras, a veces, se entierran muy profundas y por más veneno que tomes para acabar con eso no puedo, eso solo se saca de raíz, y entonces sale. Y eso fue lo que hicimos”.

Fatule explicó que por eso es ahora, después de tantos años, que puede escribir su biografía, porque no hay enemistad con Tania, ni con sus hijas.

+ No puede vivir solo

Diana Alcántara es una arquitecta y diseñadora de interiores, a la que Carlos Alfredo le lleva “sus añitos”, pero con ella tiene una relación de cinco años. Decidieron casarse hace poco porque entiende que es lo correcto y le gusta la estabilidad.

“Yo no puedo vivir solo y esa muchachita (Diana) cargó conmigo sabiendo que no podía chapiarme porque no tengo nada, pero humildemente decidimos hacer las cosas correctas”, aseguró.

+ En la música

“Carlos Alfredo también tiene tiempo para retomar la música. “Amor a distancia” es su nuevo álbum, que contiene siete canciones de su autoría, y que tiene colocado en las diferentes plataformas. El disco contó con los arreglos musicales de Ramón Orlando y se escucha muy bien en Colombia, Estados Unidos y República Dominicana.

También tiene en planes volver hacer televisión en el país, para eso ya ha acordado algunos puntos con ejecutivos de un importante canal.

El libro. “Vivir Sin Miedo” es la historia de un hombre que, a pesar de todo, pudo vencer enfocándose siempre en prepararse para triunfar, aprovechando y observando en cada una de las oportunidades, un camino para el éxito, para ganar amigos, así como premios. La suerte siempre ha estado de su lado con la ayuda de sus extraordinarias habilidades.

La vida de Víctor M. Genao Jáquez, el campeón de pesca del Bass, ha estado marcada por su pueblo, Bonao, por su familia y por todas las aventuras que realizó junto a sus primos y sus amigos.