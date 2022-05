Natti Natasha: “Yo confío 100 % en la inocencia de Raphy Pina”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La cantante dominicana Natti Natasha confesó que fue una “pesadilla” y se sintió “horrible” cuando declararon a su pareja Raphy Pina culpable de posesión ilegal de armas de fuego en diciembre pasado, y por lo que hace unos días fue sentenciado a 41 meses de prisión.

La “dura de las duras” habló sobre el proceso judicial de su pareja y padre de su hija antes de saber la condena que le dictó el juez.

“Yo sé quién él es y yo confío 100% en la inocencia de Raphy Pina por esa razón fue horrible. No es lo mismo tu verlo en una película, en una serie, en la televisión, en los comentarios que la gente asuma (…) Yo saber en frente de quien yo estoy parada me da a mí la seguridad de yo decir, vamos pa´lante”, expresó la artista en una entrevista, realizada unos meses atrás, con Santiago Matías “Alofoke”.

Natti dijo que en esos momentos es “que tiene que apoyar y demostrar más”.

La intérprete de “La mejor versión de mí” recalcó en esa entrevista que confía ciegamente en Pina tanto como profesional y persona.

También habló de cómo sería la vida sin el productor: “Yo no sé, no te lo sabría decir porque nunca he pasado por algo así”.

La dominicana, quien ha acompañado al productor hasta el último momento, estuvo a su lado en el Tribunal el pasado 24 de mayo, cuando fue condenado y posteriormente a entregarse.

Pina fue ingresado a la unidad médica del Centro de Detención Metropolitano, en Guaynabo, por tener “la azúcar muy descontrolada”, reportó el periódico puertorriqueño El Nuevo Día.

El traslado a esta zona de la cárcel federal habría ocurrido el martes momentos después de que fuera ingresado en ella para cumplir una sentencia de tres años y cinco meses por la posesión ilegal de armas de fuego, que mantenía en una propiedad suya en Caguas.

El juez Francisco Besosa sentenció a Pina Nieves a 41 meses de prisión, al haber sido encontrarlo culpable por un jurado por posesión ilegal de armas de fuego.

“Debe pagar también una sanción de 150 mil dólares. A su salida de prisión y está sujeto a una probatoria de 3 años. Todas sus propiedades están sujetos a registro ante la sospecha de actos delictivos”, informó la periodista Laura Quintero, que cubrió el juicio para el diario boricua El Nuevo Día.

Previo al conocimiento de la condena, el fiscal que acusó a Pina aseguró que al empresario “le falta arrepentimiento” sobre la propiedad y posesión de armas por la que se le juzgó.

“Sabes lo que falta en este caso. Lo que falta es la aceptación y arrepentimiento de Pina sobre la propiedad y posesión de esas armas y municiones. Todo lo demás está presente”, citó el fiscal federal José Ruiz.

Se recuerda que la fiscalía federal solicitó al tribunal que imponga una sentencia de aproximadamente cuatro años de prisión para el prometido de la cantante dominicana Natti Natasha.

En diciembre pasado, un jurado encontró culpable al conocido productor musical de posesión ilegal de armas de fuego, en un caso muy mediático en la isla cuya sentencia se daría a conocer, en primer termino, el 1 de abril del 2022. Sin embargo, la audiencia con la información del tiempo de condena se retrasó en varias ocasiones hasta que ha sido hoy que pudo ser celebrada.