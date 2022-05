Diego Luna da el pistoletazo de arranque a la nueva era de "Star Wars"

Rubén Peralta Rigaud

(Enviado especial)

Anaheim, California

El universo inaugurado por George Lucas hace 45 años con el estreno de Star Wars (1977) en cines, medio siglo después está más vivo que nunca. Dentro del marco de Star Wars Celebration 2022 el estudio Lucasfilm presentó las novedades que presentarán en los próximos meses. Mientras que no hay anuncios de más películas, sí de series tipo "streamer".

“Estoy muy feliz, porque cómo no estarlo cuando uno está haciendo Star Wars. Cuando hicimos Rogue One (2016) cada día lo disfruté como si fuera el último, nunca pensé que años después me invitaron a hacer una serie para seguir explorando a este personaje maravilloso llamado Cassian Andor”, expresó sobre el escenario de la convención el mexicano Diego Luna, estrella de Andor, producción que se estrenará el 31 de agosto en la plataforma de la empresa dueña de Lucasfilm, Disney.

Luna abrió camino en la galaxia junto con el ganador del Globo de Oro a mejor actor por la miniserie Show me a Hero (2016), el guatemalteco Oscar Isaac (Star Wars episodios VII, VIII y IX) para que latinos como el chileno Pedro Pascal (The Mandalorian) luego tuvieran su personaje importante y relevante dentro de una de las franquicias más cotizadas del planeta.

“Andor es sobre el poder que tenemos como personas. Es sobre ese momento de despertar en una sociedad. Aunque vamos a encontrarnos con un Cassian que aún no se ha dado cuenta de que ha sido llamado a la causa rebelde y está pasando un momento egoísta lejos de su destino de salvar a la galaxia”, agregó Luna, quien bromeó ante alrededor de siete mil espectadores de la arena de Anaheim que no se debe de preocupar que los guionistas maten a su personaje, puesto que el público sabe que tiene que llegar vivo a los eventos de Rogue One.

Tras anunciarse que habrá doce episodios de Andor este 2022 y una docena más en el 2023, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, aprovechó para felicitar a Luna sobre el escenario: “todos vimos en Rogue One el sacrificio extremo que dio Cassian Andor; pero quien ayudó a que nos atrapara el personaje fue el magnífico Diego”.

Junto al anuncio de Andor, los focos se giraron sobre los actores Ewan McGregor (Globo de oro a Mejor actor de reparto de miniserie por Fargo en 2016) y Hayden Christensen, quienes protagonizan la serie streamer Obi-Wan Kenobi, que debutó la misma noche del jueves, regresando esta pareja que apareciera en los episodios II y III de Star Wars y cuyos personajes de Kenobi y Anakin Skywalker no se habían enfrentado desde Revenge of the Sith (2003).

“Todo esto se lo debemos a ustedes, fans de Star Wars. La verdad es que sabemos que nuestras películas fueron un tanto golpeadas en su estreno; pero cinco años después comenzamos a sentir el amor de la gente y ahora nos volvimos a reunir porque ustedes lo pidieron”, expresó un orgulloso y emocionado McGregor ante la ovación de los asistentes a Celebration.

Christensen, de 41 años de edad, al no haber tenido contacto con los aficionados de Star Wars desde hace diecinueve años, visiblemente conmovido dijo: “ha sido increible este proceso de regresar a este universo. Estoy fascinado y muy agradecido que me hayan invitado”.

Con la intención de empujar más el lanzamiento de Obi-Wan Kenobi, Lucasfilm y Disney anunciaron por sorpresa que iban a estrenar la misma tarde del jueves los primeros dos episodios de la serie, organizando una mini alfombra roja con el reparto a punto de caer de la noche.

Star Wars en febrero del 2023 también tendrá la tercera temporada de la serie estrella The Mandalorian, en la que se confirmó que regresará con Groot, personaje muy querido y que se le ha dado el apodo cariñoso de Baby Yoda.

Lucasfilm aprovechó para presentar al cineasta Ron Howard, ganador del Globo de Oro a Mejor Película por Una mente maravillosa (2002), quien lidera la producción de una serie basada en su cinta de fantasía Willow (1988). Los actores Warwick Davies y Joanne Whalley regresan para una serie estrenada este 30 de noviembre del 2022.

Aunque la nota emotiva más alta la dio el maestro compositor John Williams (ganador del Globo de Oro a Mejor Banda Sonora los años 1976, 1978, 1983 y 2006) y, quien este año cumple 90 años y que fue invitado para ser aplaudido por los fans de sus partituras para Star Wars. El maestro dirigió la orquesta en vivo con música de la saga, pero se detuvo a cambiar de universo y dirigir con su batuta el tema de Raiders of the Lost Ark que terminó con la entrada de Harrison Ford (premio Cecil B. DeMille a su trayectoria en la gala de los Globos de Oro de 2002) anunciando que el 30 de junio de 2023 será el estreno del quinto filme de su personaje Indiana Jones.