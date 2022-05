Andrés Cepeda conoció la voz de "La Vellonera Humana" en la Zona Colonial y lo invitó a su concierto

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La visita del cantautor colombiano Andrés Cepeda a la República Dominicana no se limitó en deleitar al público en dos conciertos “mágicos”, el artista también se paseó por parte de la capital dominicana y descubrió talentos en la música que no esperaba encontrar.

Durante su segunda función el pasado sábado, el artista sorprendió a los fanáticos que se dieron cita en el Teatro Nacional Eduardo Brito con un invitado sorpresa. Se trató de José Manuel López, un señor que toma la Ciudad Colonial como su escenario para interpretar canciones a turistas y dominicanos.

Como “una cosa fantástica”, así describió Andrés Cepeda la experiencia de haberse encontrado "con la melodiosa voz que lo cautivó" mientras disfrutaba de su almuerzo a la sombra de un árbol en el Parque Colón.

“Con mi esposa fuimos a recorrer la Zona vecina, un paseíto en la Catedral, el Parque Colón y me senté en una esquinita a tomar mi almuerzo y debajo de unos árboles preciosos del parque pasó una cosa fantástica, empecé a escuchar una música muy linda, una voz melodiosa, sabia, experimentada y voltee a ver y me encontré nada más y nada menos que con la vellonera humana, así le dicen en el Parque Colón. Al maestro José Manuel”, relató el artista.

Tras esta curiosa introducción el público recibió con cálidos aplausos al cantante, quien interpretó el éxito internacional “Sabor a mí”, escrito por Álvaro Carrillo, y popularizada por el Trío los Panchos en 1964.

“He tenido tanta vida de música, he visitado muchos teatros pero en el Teatro Nacional no había estado, hoy es la primera vez, y entonces invitado por un amigo que es Andrés Cepeda. Me siento más que honrado”, expresó José Manuel en el Teatro Nacional, en un audiovisual publicado por el artista en sus cuentas de redes sociales.

Este domingo en un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante colombiano relató la historia del cantante del Parque Colón y al mismo tiempo agradeció su participación en el concierto multitudinario.

“Gracias Don José Manuel López, por compartir una maravillosa noche con nosotros y por llenar de música el Parque Colón y anoche el @teatronacionalrd en #santodomingo”, expresó Andrés Cepeda ante sus más de tres millones de seguidores.

Envuelve al público

El pasado viernes el cantautor deleitó al público con un show completo de 24 canciones, incluyendo en su repertorio éxitos como “Enfermedad de ti”, “Mientras más pasaba el tiempo”, “Déjame ir” y “Te voy a amar”.

Durante poco más de dos horas, dedicó canciones y sumó invitados reconocidos al escenario, entre ellos Pavel Núñez y Covi Quintana, con esta último entonó “No te vayas todavía”.

Los fanáticos que tuvieron la oportunidad de asistir al concierto dejaron ver su emoción y disfrute a través de las redes sociales, la mayoría pidiéndole al cantante que “regrese pronto a RD”.

Andrés Cepeda participará el próximo jueves 2 de junio en los Premios Heat, a llevarse a cabo en Punta Cana, República Dominicana.