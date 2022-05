Bad Bunny: “República Dominicana fue el primer país que me hizo sentir famoso"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Bad Bunny expresó su agradecimiento con República Dominicana, destacando que fue el primer país que lo hizo sentir famoso y resaltando que el trato que recibe de los dominicanos es similar al de su natal Puerto Rico.

“Yo vivo agradecido siempre con la República Dominicana, fue el primer país que me hizo sentir famoso, que me dio apoyo”, manifestó.

Durante la entrevista con los conductores del programa radial "Alofoke Radio Show" desde Puerto Rico, dijo que desde que viajó por primera vez a Santo Domingo recibió un trato extraordinario.

“El amor, el cariño es genuino, lo comparo con el de Puerto Rico, que aquí la gente te quiere, pareciera que es tu familia, allá en RD son igual, me hacen sentir de casa”, detalló el artista en el encuentro realizado en una plaza comercial de ese país.

+ Amante de la música de RD

“El merengue, la bachata, el dembow; respeto a los artistas dominicanos”, afirmó, al tiempo que resaltó que el país tiene muchas leyendas de la música, además de revelar que uno de sus sueños siempre fue hacer música dominicana.

“Quería hacer música en RD, quería esa conexión en forma de agradecimiento y en forma también de gozarla, porque yo quería hacerla. Desde chiquito escucho mambo, merengue”, manifestó en "Alofoke Radio Show".

Sobre los artistas dominicano, una vez más resaltó la madurez musical y trabajo de varios artistas del género, en especial de Chimbala, del cual comentó jocosamente que para su lista de canciones favoritas en Apple Music, había seleccionado unas 5 canciones del exponente urbano, y decidió quitar un par porque tenía que Chimbala lo opacará, comentó con algunas carcajadas.

+ Sus críticas a colegas

Bad Bunny advirtió que a muchos artistas se le suben los humos a la cabeza y se olvidan de su propia identidad porque venden un personaje a la gente, resaltando que muestran todo el tiempo la vida que exhiben en los escenarios. Destacando que el error de muchos es mostrar una realidad ficticia.

“Yo creo que por eso es que hay muchos artistas que a veces llegan a ese fondo donde se sienten vacío, con depresión y empiezan hablar, y se refieren a su nombre artístico como que se está adueñando de ellos; no fue tu nombre artístico, fuiste tú que te dejaste adueñar y empezaste a venderle un personaje a la gente y eso pasa factura”, expresó.

Afirmó que, en ocasiones, muchos cantantes viven de la apariencia. “Empezaste a creértela y de momento te olvidaste de quién tú eres”, comentó.

En ese orden, detalló que muchas veces cambian su círculo de amistades, por el hecho de que tienen dinero; indicando que eso es un grave error.

“Yo siempre he cuidado mi entorno, los que están alrededor mío son mis amigos desde antes de la fama, desde antes del dinero; sigo siendo el mismo desde antes de la fama, desde antes del dinero. Yo no le vendí un personaje a la agente”, expresó. También aseguró que siempre ha sido la misma persona dentro y fuera del escenario.

En ese orden destacó que no entiende cómo algunos colegas manifiestan arrepentimiento de haber grabado tal o cual canción, si ellos no componen, no asimila porque se sienten avergonzados.

“Yo no te vendo un personaje, yo soy yo, y mis acciones son las mías, mis letras son las mías; yo cargo con eso y lo que yo le presentó a la gente es lo que yo soy”, resaltó.

+ Un cocotazo de Residente

El intérprete de "Titi me preguntó" dijo que el cantautor Rene Pérez, popularmente conocido como Residente lo que soltó fue un carpetazo al colombiano J Balvin en BZRP Music Sessions #49, destacando que no se trató de una guerra lírica.

“Eso no fue una guerra, Residente le dio un cocotazo y ya, eso fue entre ellos al final del día y normal”. En ese sentido, explicó que mantiene una amistad con ambos artistas.

“Yo soy amigo de Residente. Porque yo sea amigo de Rene no tengo que ser enemigo de Balvin, al final del día eso es música, tampoco es que se entraron a tiros’’, comentó.

En la entrevista habló de su admiración por el icono de la música pop Michael Jackson, con quien muchos lo quieren comparar, pero él mantiene distancia ante ese paralelismo.

‘’La gente se obsesiona a veces con el tema de las comparaciones, y así lo hacen en los deportes u otras disciplinas, y está bien que lo hagan, pero, a mí no me gusta, porque cada época tiene su estilo de música, y cada generación tiene sus artistas. Yo no soy el único que se destaca, hay muchos latinos rompiendo actualmente a nivel mundial’’, comentó Bad Bunny.

Agregó: ‘’Compararme con una leyenda como Michael Jackson, no creo, yo soy Benito, soy Bad Bunny, y yo estoy creando mi propio sonido y marca. Michael fue un artista que de verlo se define quién era, ya sea por su estilo músical, baile, etc, y espero que la gente me recuerde por ser yo, no porque me comparen con otros artistas de la industria".

La entrevista que tuvo una duración de más de una hora se realizó en el Distrito T-Mobile, complejo de distrito comercial y de entretenimiento ubicado junto al Centro de Convenciones de Puerto Rico, con sus moderadores Santiago Matías (Alofoke) y el Dotol Nastra.