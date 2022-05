Aquiles Correa: "Tú sientes cuando sobras en un sitio" y eso le pasó en "El Mismo Golpe"

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD

El actor y humorista dominicano Aquiles Correa afirmó que su renuncia tras casi 20 años de programa a “El Mismo Golpe con Jochy'' se debió a lo poco valorada que sentía su participación, aunque aclaró que Jochy Santos y él mantienen una buena relación.

“Debí haberme ido antes de El Mismo Golpe, porque ya no hacía nada ahí. Mi participación no era tan bien valorada como yo entendía que debía ser y yo estaba cansado… Tú sientes cuando sobras en un sitio”, afirmó el showman en una entrevista para la plataforma AltantoTV en Youtube, bajo la conducción de la periodista Colombia Alcántara.

Según las declaraciones de Correa, el comunicador Jochy Santos ya no apreciaba el valor de su participación dentro de la plataforma y sintiendo que “había tocado techo” decidió desplegar sus alas lejos del nido artístico que lo vió crecer.

En noviembre de 2020, luego de casi veinte años trabajando junto a Jochy Santos en el programa radial “El Mismo Golpe”, el actor y comentarista decidió salir con el argumento de fortalecer la propuesta diaria "De Su Cuenta Radio Show " que inició junto a Gerald Ogando por emisora La Rocka y que ahora se transmite por Power 103 FM y KV.94.

“La relación no se afectó (entre él y Jochy) quizás porqué Jochy también quería eso… Lo que a mí sí lo que me dolió fue que no me dejara despedirme del programa”, dijo durante la entrevista.

Luego enfatizó en que no se queja, que Jochy no le quedó debiendo "ni un peso" y que ambos se llaman por teléfono con frecuencia: "Nunca ha habido fisura, es un tema laboral".

Historia de esta relación

Aquiles Correa llegó al lado del que hoy denomina su “papá”, Jochy Santos, gracias a la suerte que tomó forma de llamada por en el año 2000.

Era oyente de "Botando el Golpe", un emblemático programa radial que conducían Jochy y Luisin Jimenez que se transmitía por a frecuencia 98.5 FM (hoy Rumba FM).

Una tarde cualquiera decide llamar y participar de un conversatorio sobre “los centros cerveceros”, desatando risas con sus ocurrencias que llevaron a que Jimenez abogará por darle una oportunidad dentro de la plataforma.

Aunque tuvo muchas trabas en el camino y en el medio estuvo la separación de Jochy y Luisín, la cual terminó con la mudanza a la emisora Zol FM y creando "El Mismo Golpe", Correa supo mantenerse y agarrarse con fuerza de lo que en ese momento le daba de comer estableciendose allí hasta su salida en noviembre de 2020.