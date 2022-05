Raphy Pina se entregó para ir a la cárcel y Natti Natasha lo acompañó hasta el final

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Raphy Pina se entregó este martes al filo de las 3:00 de la tarde para ser encarcelado. El productor llegó acompañado de esposa, la cantante dominicana Natti Natasha, quien dijo que fue hasta el tribunal para acompañar a “un campeón”.

“Él es un hombre valiente, un campeón y no importa lo que haya pasado en todo este proceso, que todavía falta, el hombre que vieron hoy, que ven todos los días, es ese hombre que siempre él enseña en las redes (sociales), un hombre de familia, un hombre de fe, un hombre responsable y esta es otra prueba más que vamos a pasar”, manifestó Natasha.

El juez federal Francisco Besosa sentenció a Pina a cumplir 41 meses de prisión más 150 mil dólares por posesión ilegal de armas.

Pina llegó a las 2:50 de la tarde a la entrada del Tribunal Federal de Distrito, en Hato Rey, Puerto Rico, donde se bajó de una camioneta negra y esperó porque su familia obtuviera mascarillas para poder acompañarle en el proceso, reseñó el periódico Primera Hora.

Además de Natti, Pina estuvo junto a sus tres hijos, Mía, Rafael y Antonio, así como un hermano y varios abogados de defensa.

"Estamos respetando el proceso”, dijo a los periodistas.

Entre otras cosas, Pina comentó que cuando terminó la sentencia en el Tribunal federal, sede del Viejo San Juan, a eso del mediodía, hasta el momento de su entrega, acudió a su casa en Caguas para despedirse de su hija menor y quien recién cumplió un año, Vida Isabelle, publicó Primera Hora.

“Es fuerte. Ya no me quedan lágrimas”, expresó.

Le agradeció al pueblo sus oraciones y les pidió que apoyaran a su familia.

A los pocos minutos de hacer entrada a la corte, la familia salió sin la compañía de Pina.

Previo a llegar al tribunal, Pina realizó varias publicaciones en Instagram. Entre ellos, hizo un ‘en vivo’ en el que se mostraba en camino a realizar la entrega junto a su familia.

De la corte federal sería trasladado hasta el Centro de Detención Metropolitana (MDC, en inglés), ubicado en Guaynabo. En la conocida cárcel federal, Pina aguardaría dos o tres meses a lo que lo trasladan a la penitenciaría que finalmente cumpliría la pena.

+ Apelación

Pina sus abogados de defensa anticiparon que hoy mismo radicarán el recurso de apelación ante el Primer Circuito de Boston de la sentencia.

“Voy a apelar. Como todos ustedes conocen, yo soy una persona que no me rindo. Esto es otro ’round’ para mi familia, para mí, para mis amigos y para el negocio. Este negocio no es de narcotráfico. No es de lavado de dinero. Me investigaron desde el 2018 mi gente. me han tratado de vincular de una manera u otra por mis botes, por mis lujos. Hoy me encuentro aquí de pie y lo digo públicamente, que es por ser productor de reguetón, no es por otra cosa más. No pudieron probar nada”, dijo Pina Nieves a su salida del Tribunal Federal en el Viejo San Juan.