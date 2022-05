Gabi Desangles sobre su despido de “Vale por tres”: Me dolió un poquito

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La comunicadora Gabi Desangles dijo que la forma en que la cancelaron del programa “Vale por tres” fue sorpresiva y “le dolió un poco”.

A Desangles la despidieron del espacio televisivo que se transmite cada sábado de 12:00 a 3:00 de la tarde por Telesistema, vía correo electrónico.

“Para mí fue un poco sorpresivo no por el hecho de que se me sacara del espacio porque yo creo que la gente cumple ciclos y un empleador nunca tiene que justificar por qué, me imagino que quizás querían hacer cambios. Lo que para mí fue un poco extraño fue que después de tanta cercanía, de yo ser tratada como parte de la familia, de yo colaborar los domingos cuando ese no es mi trabajo”, dijo Desangles en “Esto no es radio”.

Y agregó que “como se hizo sí me chocó un poquito y me dolió por el cariño que le tengo a esa empresa”.

La actriz manifestó su agradecimiento para Roberto Ángel Salcedo y todo el equipo de producción.

También aclaró los rumores sobre si es cierto que la esposa de Robertico, Johanna Peña fue quien la mandó a cancelar.

“A mí me extrañaría mucho porque la verdad que ella siempre ha sido muy cordial y amable conmigo”, expresó.

Fue el viernes pasado cuando salió la información que la presentadora ya no pertenecía al programa y al otro día estuvo en la playa disfrutando del sol y las amiga.

"Todo bien hoy? Alguna novedad? Los sábados siempre han sido mi día favorito de la semana", escribió Desangles con una sonrisa.

Mientras Desangles disfrutaba en la playa, "Vale por tres", ya estaba al aire con Paloma Almonte y Milly de Moya en los estudios.

Desangles iba a cumplir cinco años en junio en el programa televisivo, donde ingresó tras la salida de Karen Yapoort, quien para entonces compartía la conducción junto a Mabel Henríquez y Manolo Ozuna.

"Vale por tres" tiene ocho años en el aire tras su salida al aire en septiembre de 2014 y su staff de conductores ha cambiado varias veces. Los primeros fueron Hony Estrella, Mario Peguero y Lizbeth Santos.

Otros conductores han sido Diana Filpo, Liz Soto, Mabel Henríquez y Raulito Grisanty.