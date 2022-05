El Canario fue alertado por su madre: "Sucederán cosas que provocarán que dejes la música, no le pongas atención y sigue hacia adelante”

Ynmaculada Cruz Hierro

Adalgisa Andújar era una prominente bailarina de “La Voz Dominicana”. Su pequeño hijo, José Alberto, sentía una gran emoción cuando la acompañaba a las presentaciones en la planta televisora estatal, hoy canal 4.

“Esa es mi mami” o “mi mami era bailarina”, aún dice con un gran orgullo y con un corazón que le brota el amor por su progenitora, que acaba de cumplir 85 años de edad.

Al Canario no solo lo rodea el amor de su madre. También aún disfruta de su longeva abuela materna, Carolina Harrigan, quien tiene 102 años y mantiene una lucidez impresionante. Según el salsero, a ella le molesta que le llamen vieja y prefiere que le llamen “señora de edad”, en lo que su nieto la complace.

A su madre la tiene en un merecido pedestal: “Siempre he tenido una relación especial con mi mami. Nunca me dio una pela ni un castigo porque también fui un niño muy tranquilo y obediente”. Ambas mujeres viven en New Jersey.

“El Canario” relata que cuando las visita, su abuelita estalla en llanto. “Cuando voy a visitar a mi abuelita siempre la dejo llorando porque cree que no volverá a verme”.

Los consejos de su madre fueron vitales para el éxito y la estabilidad que ha logrado este veterano salsero en su carrera. De ella recibió los mejores reflexiones y advertencias sobre la industria musical.

“Mi mamá siempre me dijo: - mi hijo no te detengas, no guardes rencor, siempre mantén tu frente en alto. Van a suceder miles de cosas que provocarán que dejes la música, te puedes frustrar, no le pongas atención y sigue hacia adelante”, recordó en la entrevista.

Él se enorgullece de tener una esposa con más de 20 años de casados, e hijos con buena formación, que adquirió de su madre y de su abuela.

“Lo mío ha sido puro arte, buena música, letras bonitas, a mis 65 años de edad y los 47 que tengo de carrera nunca he necesitado de un escándalo para sonar o para que la gente me recuerde”, afirmó.

+ Lo que ve negativo

Durante la entrevista, El Canario dijo estar sorprendido por el accionar de artistas y figuras del entretenimiento que en estos tiempos han echado a un lado su talento para posicionarse en las redes sociales, en base a escándalos y “relajos”, que, según asegura, no le suman nada a sus vidas personales ni a sus carreras.

“Me entristece que muchos que dominan el mercado de la música ya no se ocupan de dar a conocer su trabajo artístico, sin embargo, los romances, amoríos, escándalos con la justicia o riñas es lo que los mantienen en la palestra pública. Da pena ver a una actriz tener que exhibir sus partes íntimas en las redes sociales, solo porque necesita sonar o que una cantante venda su cuerpo en una plataforma digital solo por dinero”, expresa preocupado.

Obviamente que con los años el artista se ha vuelto más sabio, pero vivir todo lo que trajo la pandemia del Covid-19 le dejó un vasto aprendizaje, tanto en la parte tecnológica como en su estilo de vida.

“Durante la pandemia experimenté un acercamiento con nuestro creador y he aprendido a vivir con más calma y más paciencia. He aprendido a saber vivir la vida, a veces tenemos que ser conformistas, no odiar ni guardar rencor, llevar la paz, alegrarse del éxito de los demás y aceptar a la gente como es, son cosas importantes para vivir en paz”, asegura.

José Alberto estuvo en estos días por Santo Domingo para dar a conocer su nuevo álbum titulado “El maestro vive cima”, en homenaje a una de las figuras musicales latinas más trascendentes de todos los tiempos, el dominicano Johnny Pacheco, fallecido el año pasado.

“Lamento que Pacheco no esté vivo porque sé que se lo hubiera gozado, pero sé que lo está disfrutando en el cielo. Era un gran hombre, siempre alegre, para todo tenía un chiste que contar y muy agradecido”, dice El Canario sobre su padre musical.

“Dulce con dulce” es el tema que promueve junto con su material filmográfico.

Desde hacía años José Alberto tenía en proyecto grabar este homenaje, pero las ocupaciones y compromisos no le permitieron detenerse.

“Mira que fue ahora que pude hacerlo y traté de lograr una ejecución musical tal cual como la hizo Pacheco con cada una de estas salsas. Me empleé a fondo a estudiar cada uno de los instrumentos de cada canción, este disco homenaje a Pacheco se grabó con mucho amor y cuidado”, sostiene.

Pacheco, santiaguero de nacimiento, es un símbolo de la música latina, fue uno de los fundadores de la Fania All-Stars. “Con Pacheco nació todo”, dice al referirse al movimiento de la salsa. Sin embargo, José Alberto considera que su país de origen no le reconoció como se merecía Pacheco, quien falleció el año pasado a la edad de 85 años.

+ Los títulos

Además de la salsa que promociona componen el álbum “Como cocina la gorda”, “El negro Panchón”, “Mujer ingrata”, “Ponle punto”, “Lo añoro”, “Yolanda”, “Víralo al revés”, “Mi nuevo amor! y “Primoroso cantar”.

La producción representa una recopilación de piezas de tres discos grabados por“El Maestro”: “La combinación perfecta”, “Los compadres” y “Tres de café y dos de azúcar”.