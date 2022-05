El tuit de una periodista desata debate sobre Shakira y Karol G

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

¿Shakira o Karol G? Ese es el debate que tiene a las colombianas en tendencia en Twitter luego de un tuit de la periodista Vanessa de la Torre.

De la Torre alborotó las redes sociales tras asistir a un concierto de la “Bichota” y asegurar que: “Colombia no ha tenido artista de ese nivel”.

De inmediato los fanáticos de Shakira salieron al ataque y se preguntaron: “¿Y Shakira?”, pero la comunicadora comentó que Karol tiene más carisma que Shakira.

“Mmmm… me parece que opina desde la emoción y el desconocimiento. Shakira es, de lejos, la artista más renombrada y exitosa que ha dado este país. Y lo consiguió con puro talento, genialidad y trabajo duro. A Karol le queda sentarse a ver y aprender”, dijo un usuario en Twitter.

La intérprete de “Tusa” realizó dos conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia.

“No hay el amor de la vida, el amor de la vida es ustedes, usted es el amor de su vida, usted se quiere más que a nadie, se cuida más que nadie, como te ven te tratan y si no te ven te maltratan”, dijo Karol G en el concierto.

Por otro lado, Shakira se convirtió en tendencia luego que sus fanáticos salieran a defenderla y nombraran los éxitos que ha cosechado en toda una vida de carrera artística.

“¿Mejor que Shakira?”, “Shakira riéndose después de hacer un Super Bowl, 3 mundiales y darle la vuelta al mundo; “¿Y dónde me deja a Shakira? Genia”, son algunos de los comentarios en defensa de la cantante de “Waka waka”.

En su reciente presentación en Coachella, Karol G rindió tributo a su paisana con la canción “Hips don’t lie”, de Shakira, el legendario himno de la novia de Gerard Piqué.

Karol incluyó bailarinas que recordaban al videoclip y al ritmo de "I'm on tonight You know my hips don't lie...", pidió un aplauso para que lo escuchara la intérprete de ‘Ojos Así’.

Estuve en el concierto de @karolg y si: va a arrodillar al mundo. Colombia no había tenido una artista de ese nivel. pic.twitter.com/H9fvZLT4T7 — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) May 22, 2022