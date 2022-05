Francisca: de Azua a la televisión hispana y de ahí al cine junto a Cheddy García

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Cuando Francisca Antonia Méndez Montero vivía en Azua y veía a la actriz Cheddy García actuar en comedias en la televisión se dio el visto bueno para seguir el camino del humor. En esos años no se imaginó que tiempo después ambas compartirían un mismo camino cinematográfico.

Su historia, que inició en Telemicro, canal 5, y que al emigrar a Estados Unidos hizo realidad sus sueños, desde convertirse en una de las presentadoras de televisión hispana más populares y tener una boda de ensueño, con el padre de su hijo (Francesco Sampogna), continúa ascendente con su participación en la película dominicana “Teacher Mechy”, cinta de Caribbean Cinemas, basada en un hecho que vivió Cheddy antes de ser tan popular.

Ambas mujeres dicen admirarse y sentirse felices de tener la oportunidad de compartir en la película. Por un lado, Francisca siempre ha admirado el trabajo de Cheddy, tanto que en sus inicios grabó una canción con el personaje de “Mela la Melaza”, en el que incluyó algunas frases de la humorista.

“Siempre he respetado su trabajo, cuando vi lo que hacía, eso me dio permiso y yo me dije: -no está mal ser chistosa. Cheddy tiene la capacidad de hacer reír a uno, como también tocar otras emociones”, expuso Francisca durante un encuentro con la prensa dominicana.

La idea de incorporar a Francisca en la película fue de Zumaya Cordero, decisión que Cheddy ha celebrado y explica: “Porque siento que ella es mi media naranja. Soy la dominicana que triunfó en mi país y ella es la dominicana que triunfó fuera de aquí… Siento que soy Francisca y yo quiero que ella sienta es Cheddy… estoy muy orgullosa de ti”.

La noche del viernes el equipo de Caribbean Cinemas, que encabeza Zumaya Cordero, presentó al elenco de la nueva película “Teacher Mechy”, la que protagoniza Cheddy García e Irving Alberti, y en la que intervienen Francisca y la actriz puertorriqueña Denise Quiñones, quienes también estuvieron presentes en el encuentro de prensa.

+ Una historia

La cinta nace de una experiencia vivida por Cheddy, quien escribe el guion, luego es reescrito Kendry Yanoré y Juan Manuel Tejeda y la que será dirigida por Frank Perozo.

La película, al principio fue concebida como un drama, pero la productora sugirió que se filmara en el género de la comedia.

Cheddy confiesa tener el pecho inflado de la emoción, ya que este proyecto inició como una pequeña idea y encontró el respaldo de Zumaya y Caribbean Cinemas.

Según Cheddy es un proyecto que tiene mucho potencial con las mujeres, sobre todo porque trae a la pantalla actrices como Francisca y Denise.

“Gracias a Dios he logrado todos mis sueños, Dios siempre ha puesto ángeles que me ayudan a materializarlos. Estoy muy feliz, porque, además, es una película diferente a todas las que he filmado”, sostuvo Cheddy.

De igual manera, Francisca confesó su entusiasmo de proyectarse en el cine dominicano, uno de los sueños que comienzan a cumplirse de los tantos que tiene en carpeta como filmar más películas, protagónicos, conducir Premios Soberano, hacer una novela en México, escribir otro libro, inclusive intentar en los negocios.

La película también ha hecho reencontrarse a Frank y a Denise, quienes hace unos años fueron pareja. Esta vez, el actor dominicano estará dirigiendo a Denise, quien dijo sentirse contenta de poder ser parte de esta dinámica de trabajo que ejerce Perozo en el cine, además de hacer saber que ya extrañaba trabajar en el país.

Denise interpretará a “Xiomara”, la antagónica de la protagonista.

“Teache Mechy despierta muchas pasiones en Xiomara, por eso es un reto para mí interpretar este personaje porque hace lo opuesto de mi personalidad”, comentó Denise.

El guion estuvo reposando en la oficina de Zumaya por cuatro años. Perozo contó que que al leerlo le sorprendió la capacidad como escritora que tiene Cheddy, y le emociona ver cómo en la película la mujer se muestra empoderada, luchando por lo que quiere.

“Teacher Mechy tiene ese espíritu femenino de esta mujer que emprende por necesidad un camino muy difícil de transitar, pero por difícil es muy gratificante el resultado. Es una historia personal de Cheddy, que revela cosas que le pasaron cuando era profesora, antes de que fuera famosa”, expuso Perozo.

Para su personaje a Irving Alberti le exigieron bajar 25 libras, las que logró con creces. Él valoró la amistad que le une a Zumaya y de Frank resaltó lo fácil que hace para sacar sus emociones en escena.

Con Cheddy se le ha hecho difícil sacar las escenas con seriedad porque entre ellos siempre ha habido una complicidad, la que han traducido en proyectos.



+ Rodaje

La película “Teacher Mechy”, que ya tiene cuatro semanas de rodaje, tanto en el país como en Nueva York, se estrenará en enero del 2023. En el elenco también figurean Olga Bucarelly (Pura) y Chelsy Bautista (Saray).

Guion. Junto a Cheddy, el guion fue escrito por Juan Manuel Tejada y Kendy Yanoreth. Esta comedia familiar cuenta con la participación de más de 15 niños, quienes actúan y bailan en una historia cargada de risas, bailes, y mensajes positivos.

“Teacher Mechy” cuenta la historia de Mercedes, una mujer luchadora y valiente que luego de haber estudiado pedagogía en Santo Domingo emprende un viaje a Nueva York en busca de una mejoría de vida para su hija y su madre.

Después de unos años en NY, regresa a su país para afrontar un grave problema, contando con la ayuda de su comadre y amiga Bertha logra entrar como profesora en un colegio de clase alta sin imaginarse todo lo que ocurriría y cómo su vida cambiaría por completo.