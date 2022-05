Christian Nodal expone conversación de Belinda pidiéndole dinero

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Christian Nodal y Belinda terminaron su relación sentimental, pero su historia parece no acabar. Ahora el cantante compartió una conversación en la que la actriz le habría pedido dinero para arreglarse los dientes.

El artista compartió la captura de mensajes de la conversación en WhatsApp luego que la mamá de Belinda le haya dado me gusta a un comentario que lo calificaba de “naco” y posteriormente publicó el mensaje: "El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

El intérprete de “Ya no somos ni seremos” pidió que dejen de hablar de él y envió un contundente mensaje.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Dejénme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", respondió en Twitter.

Junto a este mensaje compartió la captura de la conversación en la que Belinda le pide dinero:

"Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?", se lee.

Luego se observa un mensaje eliminado y minutos más tarde, la protagonista de la telenovela “Cómplices al rescate” se habría molestado con Nodal.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, se puede observar en la conversación.