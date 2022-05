Abogados de Bill Cosby lloran mientras se acerca el juicio civil por agresión sexual

AP

Los Ángeles, EE.UU.

Faltando menos de una semana para la selección del jurado, los abogados se apresuraron a lidiar el martes con pruebas cambiantes en el juicio civil de Bill Cosby por acusaciones de que agredió sexualmente a una adolescente en la mansión Playboy hace casi 50 años.

La demandante Judy Huth dijo en una presentación judicial reciente que ahora cree que la agresión ocurrió en 1975 cuando tenía 16 años, no en 1974 cuando tenía 15 años, como había alegado durante mucho tiempo, lo que provocó gritos de falta y una solicitud de desestimación del caso por parte de los abogados de Cosby., quien dijo que el cambio ha cambiado su defensa en vísperas del juicio.

“No es justo”, dijo la abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, afuera de la corte. Se llama juicio por emboscada.

El juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, Craig Karlan, no dio indicios de que planeaba desestimar el caso de 8 años justo antes de un juicio que está decidido a comenzar según lo programado el lunes, y siguió adelante con los preparativos.

Cosby, de 85 años, no asistirá a ninguno de ellos, dijeron sus abogados. El caso ha adquirido una importancia renovada como una de las pocas acciones legales que quedan en su contra después de que el tribunal supremo de Pensilvania desestimara su condena penal por agresión sexual en junio y lo liberara de prisión, y muchas otras demandas fueron resueltas contra su voluntad por su aseguradora.

Los abogados de Huth dijeron que el cambio en su historia se produjo después de que la investigación de la evidencia de archivo los llevó a determinar las fechas en que Cosby estaba filmando la película "Let's Do It Again" en un parque del área de Los Ángeles, donde Huth dice que los dos se conocieron antes de que él la llevara. a la mansión.

La evidencia incluía una foto fechada de Cosby con barba y un esmoquin luciendo exactamente como Huth lo recordaba.

El cambio se reveló en una declaración que se adjuntó como anexo a una moción del 5 de mayo. Pero Bonjean dijo que debería haber recibido una notificación directa y le dijo al juez que la medida era “subversiva”.

Uno de los abogados de Huth, Nathan Goldberg, se ofendió.

“Lo presentamos ante el tribunal, ¿eso fue subversivo?” Goldberg dijo.

Sugirió que la defensa había estado ocultando durante mucho tiempo el momento de la visita a la mansión.

“Siempre supieron que era 1975”, dijo Goldberg.

Los abogados de Cosby dijeron que habían basado gran parte de su defensa en el juicio en torno al momento del viaje a la Mansión Playboy, incluido hacer todo lo posible para establecer el paradero de Cosby en ese momento, y basar sus preguntas planificadas para Huth en el estrado de los testigos en torno a su relato de la cronología

La demanda de Huth alega que Cosby la obligó a realizar un acto sexual con él en un dormitorio de la famosa mansión de Los Ángeles del fundador de Playboy, Hugh Hefner.

Bonjean reconoce que Cosby conoció a Huth y la llevó a la mansión (una fotografía muestra a los dos allí juntos), pero que la visita ocurrió más tarde cuando Huth no era menor de edad y que, de todos modos, no hubo agresión sexual.

Bonjean también dijo que la historia cambiada también significa cambios en la relevancia de la ley del caso, que trata a los jóvenes de 15 y 16 años de manera diferente.

Sin desestimar el caso ni retrasar el juicio, el juez estuvo de acuerdo con los abogados de Huth en que deberían haber notificado claramente a la defensa sobre el cambio de horario, y ordenó a Huth y a un amigo que está corroborando su historia que presenten nuevas declaraciones esta semana.

“Es extraordinariamente difícil defenderse de una acusación de hace 50 años. Nadie podría hacerlo, inocente, culpable o algo intermedio”, dijo fuera del tribunal Bonjean, quien también representó a Cosby en su caso penal y representa a R. Kelly en su juicio por pornografía infantil en Chicago. “Trabajas, trabajas, trabajas para crear una defensa, y luego, de repente, en el último minuto, es un cebo y un cambio”.

La abogada de Huth, Gloria Allred, se negó a comentar fuera de la corte.

Cosby hizo una declaración grabada en video al principio del caso, pero no se le pedirá que testifique en el juicio.

No hará el viaje a California desde su casa en Pensilvania debido al glaucoma que lo ha dejado ciego, dijeron sus representantes.

Pero su ausencia no es una indicación de cuán vigorosamente tiene la intención de luchar.

"Señor. Cosby es un tipo que nunca se ha conformado con nada en la vida, y no se va a conformar en este caso”, dijo el portavoz de Cosby, Andrew Wyatt, después de la audiencia.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho repetidamente Huth.

Cosby, el innovador actor y comediante negro, había sido la primera celebridad condenada por agresión sexual en la era #MeToo. El jurado en su nuevo juicio de 2018 lo encontró culpable de drogar y abusar sexualmente de un administrador deportivo universitario. Sin embargo, la condena fue posteriormente revocada.

Un aluvión de acusaciones de abuso sexual de este tipo destruyó su imagen como el “papá de Estados Unidos” y condujo a acuerdos judiciales multimillonarios con al menos ocho mujeres.