Bolívar Valera: "El Pachá está como Venya, como Margaro, que no podemos hacerle caso"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Frente a imputaciones de Frederick Martínez (El Pachá), el comunicador y diputado Bolívar Valera no procederá de manera legal en contra de su colega, alegando que su colega sufre de depresión.

"Mucha gente me llamó, abogados me llamaron, y me llamaron gente cercana al Pachá, y esto es muy serio: el Pacha tiene una condición médica (...) hay un declive en tu carrera y hay episodios de depresión, más o menos me explicó la persona cercana, es algo muy triste lo que está pasando", manifestó "El Boli" en su programa radial por La Bakana FM.

Luego agregó: "El Pachá está como Venya, como Margaro, que no podemos hacerle caso y es triste de verdad, según lo que me explicó la persona, de que en tu mente te creaste que eres la gran figura y hoy día estás dando pena".

Según sus palabras, El Pachá se siente depresivo por lo que está pasando en Teleradio América, donde su programa fue suspendido un sábado por falta de pago y tuvo el cantante y senador Héctor Acosta que pagarle la deuda de 750 mil pesos.

"El Boli" reaccionó ante declaraciones del Pachá, quien cuestionó a su colega como diputado y lo calificó de "un gran fiasco", además de realizar imputaciones.

Valera, que anunció que gestiona en la Cámara de Diputados un homenaje para Frederick Martínez, pronosticó que en el futuro su colega "va a necesitar la generosidad de todos los dominicanos". Incluso, dijo que necesitará de una pensión del gobierno para vivir.

"Al presidente Luis Abinader: yo voy a ver cómo se le soluciona, hay que conseguir una pensión al Pachá, es de verdad, es serio y triste".