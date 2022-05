Carlos Vives ante los dominicanos: adrenalina, cumbia, vallenato y un homenaje a Johnny Ventura

Estefany Collado

Santo Domingo, RD

Fanáticos ansiosos de bailar ritmos regionales de Colombia fusionados con el pop y rock, letras que motivan al amor y a la alegría, un lleno completo y otros ingredientes fueron esencial en una receta festiva para denotar que “Después de todo Vives”.

Una noche que prometía ofrecer una velada más que interesante y, así fue ya que después de meses de espera, tras repautar su presentación el pasado mes de febrero, el astro colombiano Carlos Vives se presentó el sábado 14 de mayo puntual, a las 10 de la noche, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, poniendo a los asistentes a saltar y bailar música alegre, tal como lo define el mismo artista.

“Mírala qué linda es, linda es; y se le ve yo no sé qué, no sé qué. No sé qué tiene Mayte...”, se le escuchaba tararear a cientos de asistentes a la presentación del artista, tema en el que la gaita colombiana, es el instrumento característico. Y si algo tiene Carlos Vives es el de llevarnos con su música a las entrañas del Caribe, pues intenta rescatar los sonidos iniciales de nuestras tierras con fusiones que para el son naturales.

Tras agradecer a todos los asistentes al espectáculo y resaltar la presencia de sus compatriotas colombianos aplaudiendo que sus fans siempre van acompañados de la bandera de su país, Vives mencionó que su música es una manera de ver la evolución de sus ritmos, refiriéndose al vallenato y la cumbia.

Sin embargo fue enfático en mencionar nuestra música: “Esta es una manera de ver nuestro perico ripiao no solo como una pieza de museo, sino como música para el futuro”. Mientras hablaba sonaba de fondo el inicio de “La gota fría”, su emblemático éxito del año 1993.

El artista, que ha sido reconocido por ser un fiel defensor del desarrollo sostenible y la inclusión social, aprovechó el escenario y su interpretación del tema “La Bicicleta” para resaltar el cuidado y la protección a los ciclistas en las calles. A esta presentación le siguieron los temas “Carito” y “No te vayas”.

Vives no dejó en el “borrador” ni un tema por interpretar (incluso, el samario nos regaló dos primicias de su nuevo álbum “Cumbiana 2”) “Besos en cualquier horario”, “La tierra del olvido”, Volví a nacer”, entre otras fueron los temas que engalanaron el bloque de la presentación.

“Es un honor volver a Santo Domingo, la cuna de nuestra cultura y todo lo que somos. El

vallenato es tu perico ripiao”, expresó.

+ ¿La sorpresa de la noche?

Entre tantas emociones, el show contó con la presencia del artista dominicano Manny Cruz, quien interpretó junto a Vives “Robarte un beso”, alborotando al público, que esperaba ansioso este tema.

La presencia de Cruz sirvió para estrenar “Buscando al caballo”, canción dedicada al "Caballo

Mayor", Johnny Ventura, la misma que no pudo ser grabada con el intérprete de “¿Pitaste?”, debido a su fallecimiento en julio pasado. Sin embargo, Vives quiso traer alegría y un homenaje al grande del merengue dominicano.

La grabación de "Buscando al Caballo" fue una iniciativa de Carlos Vives y se realizó originalmente con Milly Quezada y Jandy Ventura.

“A la música le está faltando alegría, hay unas notas chéveres en todos los géneros; pero hace falta un no se qué... alegría. Cumplimos un sueño muy especial, una canción para Johnny. Por supuesto quería hacer un merengue y mostrar como es el Caribe”, manifestó Vives.

De igual manera, y siguiendo con los estrenos en vivo durante el concierto, se escuchó por primera vez en un escenario el tema “Teke Teke” de la mano de la banda de hip hop Black Eyed Peas y el dúo rapero latino Play-N-Skillz, quienes estuvieron a través de una pantalla.

El colombiano, que dejó ver su humildad y alegría, repartió lecciones de sencillez y diversión entre

canciones, sonidos musicales y bailes cerrando así una presentación sobresaliente e inolvidable que nos hizo ver que hemos pasado por mucho, pero que todo esto ha valido la pena, puesto que “Después de todo Vives”.