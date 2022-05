Jesse Williams sobre la filtración de imágenes desnudo: “No estoy deprimido por eso"

AP

Nueva York

Jesse Williams prometió no desanimarse después de que se filtraron videos e imágenes de su escena desnuda en el escenario en la obra de Broadway “Take Me Out” que se publicaron en línea.

“No estoy deprimido por eso. Nuestro trabajo es salir todas las noches, pase lo que pase”, dijo Williams a The Associated Press el jueves.

El video y las imágenes filtradas provocaron una protesta de los productores del programa y del sindicato que representa a los actores y directores de escena.

“Realmente no me preocupo por eso. No puedo sudar eso. Necesitamos seguir defendiéndonos a nosotros mismos. Y es maravilloso ver a una comunidad retroceder y dejar en claro lo que representamos y lo que no”, dijo Williams. “El consentimiento es importante, pensé. Entonces, tengamos eso en mente universalmente”.

Williams está protagonizando una reposición de la exploración de Richard Greenberg de lo que sucede cuando una superestrella de las Grandes Ligas se declara gay, rastreando la forma en que perturba al equipo y desata prejuicios tóxicos. Williams obtuvo una nominación al Premio Tony el lunes por interpretar a la superestrella y el renacimiento también está listo para un Tony.

Si bien los espectáculos de Broadway tienen una política estricta contra la grabación de cualquier cosa en el escenario, Second Stage Theatre, que está produciendo el renacimiento, agregó bolsas Yondr para proteger a los actores, muchos de los cuales están desnudos en escenas de ducha. A los miembros del público que llegan al teatro se les pide que coloquen sus teléfonos en una bolsa cerrada con llave que solo se abre al final del espectáculo. Los productores dijeron que reforzarían la seguridad a raíz de la violación.

“El teatro es un espacio sagrado, y no todo el mundo lo entiende. No todos necesariamente respetan o consideran eso de la manera en que tal vez deberían, o nos gustaría”, dijo Williams.

El video filtrado es el último incidente en el que se puso en peligro la privacidad o el bienestar de un artista, luego de la bofetada de Will Smith en los Oscar a Chris Rock y cuando Dave Chapelle fue atacado por un hombre en el Hollywood Bowl .

Uno de los coprotagonistas de Williams, Michael Oberholtzer, quien también obtuvo una nominación al premio Tony el lunes, calificó el incidente de "muy decepcionante".

“La gente siente que puede decir y hacer cosas porque paga la entrada o porque es miembro de suscripción o, en cualquier caso, que cierto comportamiento es permisible. Pero no lo es. Es una violación del consentimiento de las personas”, dijo Oberholtzer.

Williams dice que se le acercó para hacer la reposición de la obra mientras protagonizaba el drama médico de larga duración, "Grey's Anatomy", pero no fue hasta después de leer el guión que se dio cuenta de que incluía desnudez.

“Si alguien hubiera dicho que es un juego con la desnudez, se habría enmarcado de manera diferente. Pero la desnudez es honesta. Que tiene sentido. No es salaz. Sirve para la historia. Pone a la audiencia en una posición interesante para relacionarse y empatizar con los personajes”, dijo Williams.