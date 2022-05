Las estrellas de "Chrisley Knows Best" se enfrentan a un juicio federal por fraude bancario y evasión de impuestos

AP

Atlanta, EE.UU.

Un juicio federal para las estrellas de telerrealidad Todd y Julie Chrisley por cargos que incluyen fraude bancario y evasión de impuestos comenzará el lunes en Atlanta.

El juicio está en marcha pocos días después de que E! anunció que está avanzando con una nueva serie de citas, "Love Limo", conducida por Todd Chrisley y semanas después del anuncio de que los reality shows "Chrisley Knows Best" y "Growing Up Chrisley" se han renovado en USA Network y E!, respectivamente.

Los Chrisley fueron acusados ??inicialmente en agosto de 2019 y se presentó una nueva acusación formal en febrero de este año. Los fiscales alegan que la pareja presentó documentos falsos a los bancos al solicitar préstamos. Julie Chrisley también presentó un informe de crédito falso y extractos bancarios falsos cuando intentaba alquilar una casa en California, y luego la pareja se negó a pagar el alquiler unos meses después de que comenzaron a usar la casa, dice la acusación.

Los Chrisley también usaron una productora de cine que controlaban para ocultar ingresos para evitar que el IRS recaudara los impuestos impagos adeudados por Todd Chrisley, dicen los fiscales.

Ambos Chrisley están acusados ??de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, cinco cargos de fraude bancario, un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y un cargo de fraude fiscal. Julie Chrisley también está acusada de un cargo de fraude electrónico y un cargo de obstrucción de la justicia.

Peter Tarantino, un contador contratado por los Chrisley, está acusado de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y dos cargos de presentar declaraciones de impuestos falsas de manera deliberada. Está listo para ser juzgado junto a los Chrisley.

Los Chrisley y Tarantino se han declarado inocentes de los cargos y están en libertad bajo fianza.

La jueza federal de distrito, Eleanor Ross, dijo que la selección del jurado se llevará a cabo el lunes y se esperan declaraciones de apertura el martes.

“Chrisley Knows Best” sigue a la bulliciosa y unida familia Chrisley. EE. UU. acaba de renovar la serie para una décima temporada, mientras que el spin-off "Growing Up Chrisley", con los niños de Chrisley, Chase y Savannah, que viven en Los Ángeles, acaba de renovarse para una cuarta temporada.

La familia se había mudado a Tennessee cuando se presentó la acusación, pero los cargos penales se derivan de cuando vivían en los suburbios del norte de Atlanta, dijeron los fiscales.

Incluso antes de que se anunciara la acusación inicial en agosto de 2019, Todd Chrisley publicó una larga declaración en Instagram negando haber actuado mal. Un exempleado que fue despedido después de que los Chrisley descubrieran en 2012 que les estaba robando tomó represalias llevando documentos falsos a la oficina del fiscal federal y diciendo a los fiscales que los Chrisley habían cometido delitos financieros, escribió Chrisley.

Los fiscales han dicho que los Chrisley ordenaron a ese exempleado que falsificara documentos. El esquema duró al menos desde 2007 hasta 2012 e implicó la presentación de estados financieros y bancarios falsos a instituciones financieras para obtener millones de dólares en préstamos, gran parte de los cuales utilizaron para su beneficio personal, dice la acusación. Intentaron ocultar su participación alegando falsamente que no sabían que su entonces empleado había presentado documentos falsos, dice la acusación.

Julie Chrisley envió un informe de crédito falso y extractos bancarios que mostraban mucho más dinero del que tenían en sus cuentas a un propietario de California en julio de 2014 mientras intentaba alquilar una casa, dice la acusación. A los pocos meses de empezar a utilizar la vivienda, en octubre de 2014, se negaron a pagar el alquiler, por lo que el propietario tuvo que amenazarles con el desalojo.

El dinero que los Chrisley recibieron de su programa de televisión se destinó a una empresa que controlaban llamada 7C's Productions, pero no lo declararon como ingreso en las declaraciones de impuestos federales, dijeron los fiscales. La pareja no presentó ni pagó sus impuestos federales sobre la renta a tiempo durante varios años, dice la acusación.

Tarantino ayudó a los Chrisley a ocultar ingresos y mentir sobre sus declaraciones de impuestos, diciéndole al IRS que Todd Chrisley no tenía suficiente dinero para pagar una deuda tributaria de 2009 a pesar de que el dinero que ingresaba a su compañía de producción lo gastaban en compras personales, dice la acusación. También presentó declaraciones de impuestos corporativas falsas para 7C's Productions para que pareciera que la compañía no estaba ganando dinero, dice la acusación.

Después de que los agentes federales entregaron una citación del gran jurado a 7C's Productions en febrero de 2018, Julie Chrisley presentó un documento fraudulento, dice la acusación.