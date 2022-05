Mánager marca diferencias entre Gipsy Kings by André Reyes y Gipsies by Manolito

Pachico Tejada

Santo Domingo, RD



Gipsy Kings by André Reyes traerá a Santo Domingo los grandes éxitos que hicieron de esta banda en las décadas 80 y 90, como "Djobi djoba", "Bailame", en un concierto pautado para el viernes 20 de mayo en el salón La Fiesta del hotel Jaragua.

Por ello, su mánager, Manuel Villegas, ha hecho un llamado a los fanáticos dominicanos de la agrupación de flamenco pop, rumba catalana y otros sonidos latinos, que no se deje confundir por otro concierto que tendrán en el país, la banda Gypsies by Manolito, el 13 de los corrientes en el Jet Set Club, también de esta capital. "Son personas que cantan canciones de Gipsy Kings, lo que se entiende por un tributo, pero que juegan al engaño", expresó Villegas a LISTÍN DIARIO, al tiempo que se quejó de que la mencionada agrupación tributo está usando el sonido de las canciones de sus representados.

Villegas, quien ha trabajado giras de Plácido Domingo, Rosario Flores y Marta Sánchez, recordó que hace unos años, Nicolás Reyes, quien fuera el cantante y líder de Gipsy Kings, y su hermano André Reyes, ambos miembros fundadores, decidieron dividirse.

Agente y mánager artístico con una trayectoria de 25 años, Villegas entiende que en el anuncio del concierto de Gipsies by Manolito hay la intención de confundir al público, que puede pensar que ellos son los originales Gipsy Kings, o que alguno de los integrantes formó parte de los intérpretes de "Bamboleo", cuando no es así. "Ningun miembro de esa banda ha sido integrante de la de André, ni la de Nicolás, son personas que cantan sus canciones", recalcó el empresario, y que nada tiene que ver un espectáculo con otro.

Adelantó además, que Gipsy Kings están terminando la producción de su nuevo disco, que saldrá en unos dos meses, y del cual incluirán en el repertorio el tema "La negra", que será el primer single de la banda francesa.