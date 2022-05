Tras dos años fuera, Jenny Blanco vuelve a “De extremo a extremo”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras dos años fuera, la comunicadora Jenny Blanco regresó al programa “De extremo a extremo”, de donde fue cancelada en agosto de 2020.

“El buen hijo a su casa vuelve y estas puertas siempre han estado abiertas para todas esas estrellas”, dijo la comunicadora Caroline Aquino al recibir a su compañera en el estudio.

Blanco dijo estar agradecida y feliz por regresar al programa que la vio crecer profesionalmente. También agradeció Juan Ramón Gómez Díaz por apostar a su talento

Blanco además fue recibida por sus compañeros: Nahiony Reyes, Jary Ramírez, Alex Macías, Violeta Ramirez y Moisés Salcé.

Se recuerda que “Las extremas”, Jenny Blanco, Yubelkis Peralta, Dannelis Veras y Sandra Berrocal, fueron suspendida al inicio de la pandemia de Telemicro y posteriormente canceladas.

En ese entonces, Blanco, quien dejó atrás el sueño americano de entrar en los medios de comunicación en Miami (EE.UU.), país donde residió por tres años, regresó a República Dominicana y al programa que había sido su casa antes de emigrar.

Fue en agosto de 2019 cuando decidió regresar y retomar su carrera y aspiraciones en el arte local.

“Yo no me fui a Miami y dejé mi carrera aquí en la República Dominicana. Cuando inició mi proceso de regularización de estatus en Miami, que supuestamente iba a durar entre siete u ocho meses, como mucho un año, pero que lamentablemente este se extendió a casi tres años, me obligaba a quedarme en Estados Unidos hasta que saliera mi residencia. Mi intención era mantenerme trabajando aquí e irme abriendo paso allá. Yo no abandoné mi carrera en mi país”, dijo en ese tiempo.