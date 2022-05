Kim Kardashian, Selena Gómez, Lady Gaga y otros famosos que padecen lupus

Hoy 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus, una enfermedad crónica y autoinmune que ataca las células y tejidos sanos por error como las articulaciones, la piel, los riñones, los pulmones, los vasos sanguíneos, el cerebro y el corazón.

Aunque no se conocen las causas del lupus, de acuerdo a Mayo Clinic, cualquier persona puede padecerlo, pero las mujeres están en mayor riesgo y aquí te contamos algunas celebridades que padecen está enfermedad:

En 2019, la estrella televisiva dio positivo en lupus tras practicarse un test de anticuerpos. Kardashian había revelado anteriormente que desde hace un tiempo sufría varios síntomas relacionados con la artritis, unos de las consecuencias más comunes de la enfermedad causada por el lupus.

"Me he sentido cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando", dijo durante su programa de televisión "Keepin' Up With The Kardashians".

Uno de los casos más notable del mundo del arte y el espectáculo es el de la cantante y actriz Selena Gómez, quien lleva años luchando contra el Lupus.

Esta enfermedad mantuvo alejada de la esfera pública un tiempo, incluso se sometió a un trasplante de riñón, mismo que le fue donado por su mejor amiga.

La cantante Lady Gaga confesó en el 2010 durante una entrevista para CNN que padece lupus eritematoso. Este tipo es el más común. Puede ser leve o grave, y puede afectar a muchas partes del cuerpo.

En el 2017 tuvo que cancelar conciertos por complicaciones con la enfermedad y con la fibromialgia que también padece.

El medio El Universal dijo que el lupus de Gaga podría ser hereditario, pues una tía, Joe Germanotta, falleció de esa enfermedad a los 19 años.

El rapero Nick Cannon padece de la enfermedad, motivo por el que en 2014 fundó “Lupus Foundation of America’s Walk to End Lupus Now”, un centro para personas que padecen lupus.

A la cantante norteamericana le fue diagnosticada en el año 2010. En varias ocasiones la artista ha tenido que hacer un alto a su carrera debido a la enfermedad.

This #LupusAwarenessMonth, we are teaming up with @selenagomez on a quest to accelerate research. Visit https://t.co/01t9pNxi7Q to learn about the many ways you can make a difference. No one individual can do it alone but #ManyOneCan! pic.twitter.com/4vTv2F7mUp