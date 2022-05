José Gutiérrez: el DJ que dio giro a la información

María Tejada Lorenzo

Santiago de los Caballeros, RD

Cuando era adolescente, José Gutiérrez empezó trabajando como DJ en una emisora de radio local, lugar donde descubrió su vocación por el arte de la comunicación, aunque no lo captó de inmediato. Ese amor por el habla se fue cultivando más y más a medida que participaba en los distintos programas.

En su juventud obtuvo su licenciatura en Derecho, en 1990, pero fue en ese momento cuando comprendió que su verdadera “pasión” no eran las leyes, sino la comunicación. Supo que “de eso es que quería vivir”.

Después todo es historia hasta convertirse en una de las figuras de mayor connotación en el Cibao en el área del periodismo durante más de una década, con incidencia nacional.

Aunque muchos no lo crean, José Gutiérrez se define a sí mismo como una persona tímida, y a pesar de la exposición constante en los medios, busca siempre ser reservado con su vida privada.

“Nunca tuve la intención de ser famoso, sino de jugar un rol. La idea es informar con la verdad. Desde el inicio todo ha sido una evolución constante”, explicó Gutiérrez en una entrevista con periodistas de Listín Diario.

Fuera del aire

Como cualquier ser humano, Gutiérrez intenta ser lo más honesto, coherente y objetivo posible en su accionar personal y lo que proyecta en la radio y la televisión.

Para este dedicado padre no hay una institución más importante que la familia. Tiene tres hijas y un pequeño varón en camino. Ninguna ha seguido sus pasos en la comunicación. Sin embargo, una de ellas labora directamente con él, pero desde la parte administrativa.

“No hay dinero que sustituya la familia, es el núcleo de la sociedad. A medida que uno va creciendo es que lo va entendiendo”, asegura.

Para Gutiérrez la vida no ha sido fácil y desde muy joven ha enfrentado muchas situaciones difíciles. Es por esa razón que considera que el hecho de ser creyente y “estar agarrado de Dios” es lo que lo ha ayudado a superar esos momentos siempre con una visión positiva.

Su trabajo

Gutiérrez ha logrado convertir las noticias locales en interés nacional. Comenzó a trascender desde Teleuniverso canal 29. Luego en el año 2008 fue a CDN, y allí logró demostrar que “en el Cibao también hay noticias relevantes” que deben ser conocidas.

“Los últimos años hemos logrado una red de corresponsales y colaboradores en todo el país. Le damos la importancia que necesita a cada provincia, no solo Santiago”, señaló el periodista.

Narró que su compromiso con la noticia comienza desde las 5 de la madrugada cuando se levanta para su programa radial “En la Mañana” (a través de la Monumental FM). Sigue en el noticiario a través de CDN, posteriormente otro de sus programas de radio, “En la Tarde”, su portal noticioso “Gentetuya.com”, así como el manejo y la actualización de noticias en sus redes sociales. Todos estos forman parte de su proyecto “José Gutiérrez Producciones”.

A pesar de que cada carrera trae su afán y más con tantos proyectos donde él es encargado de elegir qué sale y qué no, Gutiérrez expresa que “el periodismo es una vocación” y que, aunque haya críticas nunca le ha dado deseos de renunciar a él.

“No recibimos amenazas, ni cobramos por difundir noticias. Nuestra idea es siempre informar”, comentó.

Por el momento no contempla ningún programa nuevo, sino más bien mantenerse dentro de lo que ya posee. Su misión es seguir “evolucionando, sumando, puliendo, escuchando criticas e innovando” en cada una de sus propuestas.

Legado

Su propósito es que cada uno de sus programas sirva de enlace entre las comunidades y los funcionarios para que los problemas se resuelvan.

“Es de gran satisfacción que un oyente nos diga una problemática y al poco tiempo ya está solucionada. La idea es ser la voz de los que no tienen y no solo divulgar la información, sino darle seguimiento a cada una de ellas”, dijo el veterano comunicador.

Consejos.

Gutiérrez aconseja a los apasionados del periodismo y la comunicación a “persistir y nunca dejar de prepararse”. Lo importante, insiste, no es pensar solo en lo económico, que eventualmente puede llegar a larzo plazo, sino enfocarse en hacer una base y darse a conocer por ejercer una labor periodística con honestidad y coherencia. “Trabajen con credibilidad, pues duramos hasta 10 años formándola y en un solo minuto la perdemos. Si no hay credibilidad van a pasar los años y la gente no es tonta, te van a dejar de escuchar, de ver o leer”.

Orígenes.

José Alcedo Gutiérrez nació en el sector de los Jardines Metropolitanos en Santiago de los Caballeros, el 8 de marzo del 1969 (tiene 53 años). A partir de los años 90 el oficio de comunicar fue tomando en él un sentido de responsabilidad social cada vez mayor. Es hijo de José Gutiérrez Hernández y de la profesora Juana Altagracia Sánchez. Bajo el eslogan “Gente tuya para decir lo tuyo” , con los años se transformó en un comunicador de incidencia por su buen pulso para la información.