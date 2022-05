Karen Yapoort, la reina de "las flores robadas" en la boda de Francisca: "Al menos las repartí"

Redacción de Entretenimiento

Karen Yapoort, que se convirtió en la reina de "las flores robadas" en la boda de Francisca al llevarse un montón sin ser invitada a la ceremonia, dijo que las repartiría entre iglesias. ¿Será que se inspiró en la niña que robaba libros para regalar palabras?

"Al menos las repartí", posteó la presentadora de televisión luego de la andanada de comentarios en las redes sociales sobre su decisión de cargar con las flores para su casa.

Con buen humor y sin tapujos, fue la misma esposa del pelotero Edwin Encarnación quien colgó el fin de semana un video en el que explica cómo se “robó” parte de las flores que dejaron tiradas luego de la boda de Francisca y Francesco Zampogna en la iglesia San Estanislao de Altos de Chavón, en La Romana.

Yapoort no fue invitada a la boda de Francisca, pero aprovechó que estaba en Casa de Campo para llevarse una parte de las más de 6,500 flores que quedaron de la ceremonia.

“Etiqueta a esa amiga intensa que va a las bodas y se lleva flores, miren ahí. Me traje todas mis florecitas de la… bueno yo no fui invitada pero como se acabó la boda yo fui y dije: “Esas flores no se pueden perder”, expresó en sus historias de Instagram Karen Yapoort.

Yapoort se convirtió en tendencia y portales de internet y programas de radio y televisión, entre ellos "Despierta América" (Univisión), donde trabaja Francisca, comentaron sobre el tema.

Mayi Suarez, planificadora de la boda explicó su parecer: "En el caso particular de [la Iglesia de San Estanislao en Altos de] Chavón, al ser una plazoleta, la boda afuera y la iglesia ser pequeñita, el tema de la donación no existe. No hay ni espacio donde dejarlas... Así que, en dado caso, vamos a decir que ella nos hizo un favor".