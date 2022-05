El Pachá debe 750 mil pesos en Teleradio América, afirma programador del canal

Redacción de Entretenimiento

Frederick Martínez (El Pachá) tiene una deuda de más de 750 mil pesos por tres meses que no paga por la transmisión de su programa sabatino, afirmó el director de programación de Teleradio América.

Francisco Lluberes explicó al programa radial "Punta de Partida" (de Power 103) que la suspensión de "Pégate y gana con el Pachá", el pasado sábado, obedeció a la falta de pago y no a otras razones que se han comentado en la farándula.

Lluberes negó que al animador se le haya retirado de la programación del canal 45 ante rumores de que el mismo pasaría hasta el Canal del Sol (canal 6), que hace dos semanas se incendió y donde perdieron la vida cuatro personas.

"No queremos que él se vaya, no tenemos nada contra el programa ni contra Frederick, salieron con unas declaraciones muy desafortunadas, parece que alguien de su equipo salió en una nota de prensa diciendo que fue porque él se iba para el canal seis, cosa que no es cierta, si nos enteramos que él se quiere ir libremente se puede ir para el canal que quiera, pero no ha sido por esa situación con el hermano canal", manifestó Lluberes.

“Pégate y gana con el Pachá” es un programa de variedad dominicano que se presenta todos los sábados en Teleradio América después de su salida de Color Visión (canal 9).

Esta propuesta televisiva que conduce Frederick Martínez, cumple el próximo mes de diciembre 10 años al aire.