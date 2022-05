Julián Gil confiesa que sufrió cáncer de piel

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor Julián Gil confesó que hace dos años fue diagnosticado con cáncer de piel y tuvo que someterse a una cirugía, aunque aclaró que afortunadamente está bien.

El conductor explicó que se lo detectaron cuando se percató que tenía un lunar con relieve.

La razón por la que decidió contarle a sus fans fue que le hacían preguntas constantemente: “Muchos de ustedes me han preguntado por la cicatriz que tengo en el pecho, quiero contarles que hace un año me diagnosticaron con cáncer de piel. Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos y nunca piensen que estamos libres de una enfermedad. ¡Los quiero!”, dijo en un video en su cuneta de Facebook.

El actor de “Sortilegio” mostró cómo fue su proceso, desde el momento de la operación y donde tiene una cicatriz cerca del hombro.

“Para mí fue un shock sumamente grande enterarme de que tenía cáncer de piel, como cualquier persona nunca pensé que me iba a dar, nos creemos los superhéroes y que no va a pasar nada, todo va a estar bien y bueno la cuestión es que me tocó y este video es para concientizar a la gente de que debemos cuidarnos”, expresó.

Ahora, Gil debe hacerse revisiones médicas cada seis meses y confesó que le salió algo en la nariz "que aparentemente a la doctora no le gustó".

Julián piensa que el "exceso de sol" le provocó la enfermedad.

"Los que me conocen saben que desde Puerto Rico siempre abusé muchísimo del sol, mucho, mucho. Yo siempre quería estar negro, achicharrado y era de los que me ponía aceite de bebé para tomar sol y me ponía patas pa' arriba […] Yo me creía el superhéroe y a mí no me va a dar", confesó.