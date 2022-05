Yiyo Sarante celebrará sus 10 años en la música en el United Palace

Santo Domingo, RD

Después de su éxito en la República Dominicana en el mes de marzo, llega a la ciudad de New York el espectáculo con el que el salsero Yiyo Sarante celebra sus 10 años en la música. La actividad está programada para este 21 de mayo en el emblemático escenario del United Palace.

El concierto, que será un regalo para todas las madres dominicanas, es una idea y concepto de Aracelis Mateo Magnament bajo la producción artística del veterano productor René Brea y la producción ejecutiva del empresario artístico Vidal Cedeño, quien es el representante de Yiyo en suelo estadounidense.

El United Palace está preparando un certificado para entregárselo a Yiyo por el ‘sold out’ dos semanas antes de la celebración de los “10 años”, lo que es un récord para el salsero.

Yiyo, quien goza de una gran popularidad en New York y que se ha posicionado como uno de los artistas dominicanos más cotizados de estos tiempos, brindará un show de primera a cada uno de sus seguidores, quien tiene aproximadamente dos años que no se presenta en la ciudad de New York donde vive una gran comunidad de dominicanos.

En marzo, Yiyo Sarante demostró su poder de convocatoria tras presentarse en el puerto de Sans Souci en la celebración de sus 10 años en la música. Durante más de dos horas y media, el cantante presentó a sus seguidores un espectáculo de primera, que contó con la presencia de invitados del merengue, la salsa, la bachata y el género urbano.

También hizo un recorrido por unas 26 canciones, las que marcaron sus inicios en la música, las que ha convertido en éxito total y la que lo han posicionado como un referente en la música tropical dominicana.