Aljadaqui celebra 25 años de carrera, se reencuentra con su público

Aljadaqui se reencontró nuevamente con sus fans. La banda dominicana protagonizó un concierto de pura adrenalina durante más de dos horas en Hard Rock Café Santo Domingo.

El grupo arrancó la noche del sábado con temas que los fanáticos esperan siempre para el final de los shows, “No me quiero casar” y "Mentirosa", el cual realizó a dúo con el primero de sus panas invitados, el merenguero Silvio Mora, seguido de "Carrito rojo de carrera" y "Llegó el pavo" causando gran impacto en el público presente.

"Nos sentimos en casa, nos sentimos entre panas, con los que siempre nos hemos llevado muy bien. Y así arrancamos hoy esta noche. Vamos a tocar muchas canciones, van a escuchar las nuevas y prepárense a gozar el concierto entero, no habrá chance para descansar”, dijo Mariano con gran emoción ante cientos de personas que lo recibieron con aplausos y bebidas en mano.

Había que iniciar por todo lo alto, con las canciones que todos corearían a viva garganta y así ocurrió. Aljadaqui está muy claro en lo que le gusta a sus fanáticos y el inicio no pudo ser mejor. El ambiente era el esperado y las ganas de volverlos a ver en vivo se mostraba a flor de piel en cada rincón del recinto.

A lo largo de sus 25 años de carrera, la agrupación siempre ha ofrecido shows innovadores y siempre con nuevos elementos para que cada concierto sea completamente diferente al anterior. En esta ocasión, Aljadaqui logró una intimidad muy profunda con los presentes.

Evidentemente se sentían en casa y ofrecieron canciones que, lograron transportar a sus seguidores a los momentos más íntimos de esta banda orgullosamente dominicana.

De esa manera fueron apareciendo éxitos como “Vivir”, interpretado a dúo junto a la cantante y compositora Xiomara Fortuna, “Tu recuerdo” junto a Angely Matos, "Se me va la vida, junto a Yamil Lantigua, "Guaguanco" y "Mañana Mañana" junto al destacado salsero dominicano Sexapeal, así mismo "Por Ella" y "Almohada" junto al esperado Jandy Ventura y "Pena" este último, fue un tema que Mariano grabó al estilo Aljadaqui en honor al Maestro y leyenda de la bachata, "El Añoñaito" Luis Segura, a quien se le homenajeó en el escenario y para sorpresa del público el papá de la bachata subió a cantar la versión en rock de dicho tema y continuó en escena para bachatear y cantar otros de sus grandes éxitos, "Vuelve", recibiendo así una gran ovación por el público presente que lloraba de la emoción, convirtiéndose este en uno de los momentos más emotivos e impactantes de la noche.

La energía y la temperatura se elevó con la llegada de los temas "No Queda Más", "Si Piensas Volver", "Ganas de Amar", "Paso la vida pensando" y "De medio lao", donde el público coreaba, brincaba y disfrutaba, todos los clásicos de la agrupación. Agradeciendo a los patrocinadores, a los artistas invitados y al público que se dió cita esa noche, Mariano anunció otro concierto en grande que sería la celebración de sus 25 años de trayectoria en la música, cuya fecha dará más adelante y así se despidió.

De la agrupación

Aljadaqui es una banda dominicana de música moderna, con base en el pop[1]rock tropical; nace como tal a principios del 1997 con su primer sencillo Fuego informal, el cual inmediatamente caló en el gusto del público dominicano por su innovación dinámica en las letras.

A comienzos de 1999 ya Aljadaqui es todo un Boom! a nivel local y lanza al mercado su primer álbum "TOMA UNO" llegando a convertirse en uno de los primeros en ventas de todos los tiempos en la República Dominicana, con este álbum Aljadaqui traspasó la barrera del rock y logró hacer el crossover hacia las emisoras de baladas y tropical salsa, alguna de las cuales inclusive adaptaron su formato para poder tocar todas las canciones de la banda ya que todas las del álbum llegaron a los primeros lugares y de entre todas las canciones se puede mencionar "Mentirosa" como uno de los temas más populares de todos los tiempos de la música dominicana.

A finales del 2004 lanzan al mercado dominicano su segundo y más reciente álbum “CARIBENAUTAS”, con el que lograron acaparar casi de inmediato los primeros lugares en los listados nacionales principalmente con la balada "Ganas de amar", la cual fue incluida como tema del exitoso reality show El Amor de tu vida.

Luego otros temas como Se me va la vida, Por Ella y otros, convirtiendo este álbum en un clásico moderno.

Por el singular estilo de esta banda ý una mezcla de pop, rock, tropical, funk, dance, ska, R&B y hasta hip hop, Aljadaqui ha logrado presentarse en los mayores escenarios en Dominicana, destacando sus actuaciones en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo (ante más de 15,000 personas), Palacio de los Deportes de Santiago (15,000 junto a La Lupita de México), Anfiteatro Agua y Luz (Record de asistencia hasta el 2003), Estadio Olímpico Junto al Merenguero Toño Rosario y la brasileña Taiz Araujo (con una asistencia de más de 50,000 personas) Anfiteatro de los Juegos Panamericanos 2004, Apariciones en El Teatro Nacional, Gran Teatro del Cibao, Teatro la fiesta Hotel Jaragua, Conciertos en la Fortaleza Ozama y muchos más. A nivel Internacional Los Aljadaqui han visitado con éxito las plazas de Ecuador, Texas, Guatemala y cuentan con una legión extensa de seguidores en los Estados Unidos en donde se han radicado desde hace dos años logrando llevar su música a los más importantes auditorios del Noreste de Los Estados Unidos exitosamente.

De Mariano Lantigua (voz). - “La energía hecha humano” … Por medio de su excitante y melodiosa voz es que escuchamos el pensar de los Aljadaqui. Es quien compone las canciones de la banda.

Apenas es la primera banda de Rock en que participa ya que antes dedicó su tiempo y talento a grupos de rap en los que logró destacarse y más tarde incursionar como productor y compositor para muchos artistas dominicanos de distintos géneros tales como: Ilegales, Negros, Mayury Reyna, Papi Sánchez, Mark Ave., Yarumba, Shalia, Yleana Reynoso, Vieja Guardia etc.). No obstante, sus raíces latinas, Mariano se inclina por los ritmos más anglos como lo son su influencia, Sting, Beatles, Bon Jovi, Live, Boys to men, Stevie Wonder, George Michael, Babyface, entre otros.