Los 7 cuerpos hot: Figuras que atraen miradas por belleza

Lourdes Aponte / Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

La perfecta imagen corporal sigue siendo una insignia de belleza, poder y atractivo sexual en la sociedad, en el país el mundo del entretenimiento tiene siete referencias de cuerpos hot que no necesitan tener una belleza notable o despampanante y que se han ganado el título de “sex symbol” en su fanaticada.

Para su selección se tomó en cuenta la personalidad, rasgos físicos y otros factores, los que permiten que sean “atractivos/as” ante el público, especialmente en las redes sociales. Nashla Bogaert, El Mayor Clásico, Musicólogo “El Libro”, Alexandra MVP, Sujeto Oro 24, Crazy Design y Jessica Pereira componen el listado.



El Mayor Clásico

No es posible hablar de los “cuerpos deseados” sin nombrar al exponente de música urbana El Mayor Clásico, quien se ha autodenominado el “Cuerpo del Deseo”, luego de los nuevos abdominales que le regaló su cirujano. Emmanuel Reyes, su nombre de pila, es una persona carismática y amena, tras el procedimiento anda de boca en boca por su cautivadora figura, caracterizada, además, por una sonrisa con dientes extremadamente blancos y cuadrados, vestimenta colorida y prendas estrepitosas.



Alexandra MVP

Alexandra Hatcu es una de las celebridades más codiciadas de República Dominicana, definida por los hombres como “un cromo de mujer”. Nunca ha negado los procesos quirúrgicos a los que se ha sometido y ha sido la inspiración para que otras mujeres también se practiquen intervenciones estéticas. La influencer de las redes sociales fue tendencia al divorciarse del padre de su hija, Mozart La Para, y por los pleitos, en las redes, entre ella y la actual esposa de Mozart Dalisa Alegría.



Musicólogo “El Libro”

Ygnacio Alberto Santiago, conocido artísticamente como Musicólogo “El Libro’’, ahora le llaman “carne magra”, conocido por una increíble transformación corporal, la que le ha permitido arrancar los suspiros de parte su seguidoras. El cantante lleva un estilo elegante y buen gusto dentro del mundo urbano. Su vida privada ha estado en “el candelero” por la fama de infiel que se ha ganado.



Nasla Bogaert

Con una personalidad que cautiva, la comunicadora se ha convertido en una mujer que genera intriga y deseo, quien a pesar de no ser la “típica” artista o modelo de certamen, captura la atención de los más de dos millones de usuarios que posee en su cuenta de Instagram. La actriz representa la mujer puede verse bella y natural, convirtiéndose en una de las figuras más apetecibles. Nashla está casada con el productor de cine y actor David Maler con quien lleva una vida privada bajo perfil.



Sujeto Oro 24

Con una actitud que se impone dentro de los grupos tal cual un lobo liderando a la manada, sobresalta la voz y gestos faciales del exponente del merengue de calle El Sujeto Oro 24, que con sus enigmáticos lentes oscuros y cuerpo trabajado gracias al gimnasio, suele ser aclamado por las féminas especialmente por las inclinadas al mundo urbano. Johan Manuel Nova, su verdadero nombre, ha protagonizado varios escándalos lo que ha llevado a la par con su carrera artística.



Jessica Pereira

Desde su llegada al país la venezolana Jessica Pereira, ha recibido los halagos y “piropos” a su monumental cuerpo. La presentadora de televisión no le teme a ser “explicita” e “irreverente” en los temas que trata en su espacio de YouTube y publicaciones en sus redes sociales.



Crazy Design

Aunque todos conocen sus habilidades artísticas, sus movimientos de baile sugerente y explosivo fue lo que catapultó a darse a conocer entre las masas de chicas a José Rafael Colón conocido como Crazy Design. El exponente de música urbana es un icono líder de la Comunidad LGBTQ+, incluso teniendo composiciones musicales orientadas a este grupo de personas.