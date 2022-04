"Tostones", el plato dominicano favorito de la protagonista de “La Casa de las Flores”, Cecilia Suárez

Carmelsy Confesor

Madrid, España

La actriz mexicana Cecilia Suárez, protagonista de “La Casa de las Flores”, y quien se encuentra en Madrid para Premios Platino, confesó le encanta República Dominica y declaró que le encanta los tostones y el jugo de mango.

“No me tengo que pensar mucho, cosas que me gustan de República Dominicana porque son muchas, pero si me dices remítete a una, tendría que ser los tostones y el licuado de mango”, dijo Suarez a este medio.

Suarez es una de las tantas estrellas que se encuentran en Madrid, España, para la IX edición de los Premio Platino a celebrarse este domingo 1 de mayo.

Esta importante ceremonia que es promovida por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales, vuelve en 2022 a la “normalidad” de las premiaciones de artes, luego de la pandemia del COVID.

Esto ha garantizado que gran cantidad de personas se hayan deslizado a la ciudad de Madrid para el evento. En una entrega que celebra las series y al audiovisual en general, luego de 9 entregas ininterrumpidas.