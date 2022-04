Francisca entre “los presentadores de la TV hispana más influyentes en redes sociales”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La dominicana Francisca fue escogida entre “los presentadores de la TV hispana más influyentes en redes sociales”.

La agencia SocialPubli realizó un estudio para determinar quiénes eran los personajes de la televisión hispana más influyentes, en los que destaca la comunicadora oriunda de Azua.

Con casi seis millones de seguidores en todas sus redes sociales, la creadora de “Mela la melaza” ocupa el puesto numero siete, el cual es liderado por Adamari López, seguido Jacqueline Bracamontes, Chiquinquirá Delgado, Alejandro Espinoza, Jorge Ramos, Lili Estefan, Don Francisco. Raúl de Molina y Jomari Goyso.

La exreina de Nuestra Belleza Latina tiene en total 5,811,421 seguidores en las plataformas que maneja: Instagram 3,510,472; TikTok 6,325; Facebook 2,217,617; Twitter 64,707; YouTube 12,300.

Recientemente, la presentadora de “Despierta América” dio un paso más para lograr su sueño americano: la presentadora dominicana fue juramentada como ciudadana estadounidense, con un cambio de apellidos. En lo adelante se llamará Francisca Méndez-Zampogna, una combinación del original y el de su esposo.

"We did it… Lo logramos muchachos, estoy muy contenta, bien feliz, muy emocionada con mi certificado de naturalización, ya oficialmente ciudadana de esta gran nación que me ha dado tantas oportunidades. Con mucho orgullo levantando esta bandera de un país que abrió las puertas, y me ha permitido lograr cada uno de mis sueños… Lloré mucho, es muy bonita la ceremonia, contentísima de poder compartirlo con ustedes ustedes“, dijo en el programa de Univision.