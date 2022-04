El jurado comienza a deliberar en el juicio de Blac Chyna vs Kardashians

Andrew Dalton/AP

Los Ángeles, EE.UU.

Los miembros del jurado comenzaron las deliberaciones el jueves en un juicio sobre la demanda de la exestrella de programas de telerrealidad Blac Chyna contra Kim Kardashian , Kris Jenner , Khloé Kardashian y Kylie Jenner, quienes, según ella, difundieron historias falsas de abuso para arruinar su carrera televisiva.

En su alegato final, la abogada de Chyna, Lynne Ciani, argumentó que no era razonable que las cuatro mujeres creyeran que su cliente atacó violentamente a su exnovio Rob Kardashian .

“Olvídate de quiénes son; olvídense de lo famosos que son”, dijo Ciani al jurado. “¿Era razonable que los acusados ??creyeran que la versión de los hechos de su hijo o hermano de que había sido atacado brutalmente?”

En un testimonio emotivo y a menudo enojado, Rob Kardashian dijo durante el juicio que temía por su vida la noche del 14 de diciembre y la mañana del 15 de diciembre de 2016, cuando Chyna le apuntó dos veces con un arma a la cabeza, sacó un teléfono que estaba cargando cable alrededor de su cuello y lo golpeó repetidamente con una barra de metal mientras estaba bajo la influencia del alcohol y la cocaína.

Testificó que la violencia no dejó heridas visibles, ni denunció el ataque a nadie, y su madre y hermanas dijeron lo mismo cuando subieron al estrado.

“Él no tenía una marca en él”, dijo Ciani. “No hubo llamada a la policía, ni viaje al hospital, ni siquiera una curita”.

Chyna está demandando a las cuatro mujeres por difamación e interferencia con el contrato, alegando que intentaron cancelar el spin-off de "Keeping Up With the Kardashians" de la pareja, "Rob & Chyna", antes de su segunda temporada.

El abogado de Kardashian, David G. Rhodes, argumentó durante su cierre que las mujeres tenían todas las razones para creer en los relatos del ataque de Rob Kardashian y del novio de Kris Jenner, Corey Gamble, quien llegó a la escena, rompió la disputa y fue una defensa clave. testigo.

“¿Recuerdas cómo se veía Rob en el estrado ayer? Su dolor era real”, dijo Rhodes. “Esta es una verdadera familia. Sí, son famosos, pero son personas reales. Se lastimó mucho aquí”.

Los cuatro acusados ??estaban en la primera fila de la sala del tribunal para los argumentos finales, como lo estuvieron durante la mayor parte del juicio de nueve días.

El novio de Kim Kardashian, la estrella de “Saturday Night Live”, Pete Davidson, se sentó en la parte trasera de la sala del tribunal durante los cierres y la saludó con un abrazo y un beso en el pasillo antes de que ellos y el resto de la familia fueran conducidos por los agentes a un privado. sala de espera que han utilizado durante todo el juicio.

En su testimonio, Chyna dijo que una celebración de toda la noche del anuncio de que su programa tendría una segunda temporada se convirtió en una pelea amarga cuando Rob Kardashian tomó su teléfono en busca de evidencia de comunicación con otros hombres, pero nunca se volvió violento.

Ella testificó que había enrollado el cable de carga del teléfono alrededor de su cuello en broma, y ??recogió su arma siempre descargada de la mesita de noche, como una broma. Ella admitió que en su ira rompió algunas cosas.

“Hubo daños en una casa de pan de jengibre; había un televisor dañado”, dijo Ciani. “Y ahí es donde se detuvo”.

Rhodes se concentró en la casa de pan de jengibre en su argumento, en el que presentó a Chyna como una buscadora de publicidad desesperada por una parte de lo que tienen las Kardashian.

“¿Por qué atacarías una casa de pan de jengibre en tu ira? ¿Que representa?" dijo Rodas. "Representa todo sobre la marca Kardashian: es exagerada, es grande, es hermosa, es casi tonta, y cuando vio esa casa de pan de jengibre, estaba descargando su ira en todo lo que no iba a ser".

Rhodes argumentó que, independientemente de lo que sucedió entre la pareja, el programa terminó porque su relación terminó, como testificaron todos los ejecutivos que supervisaban el programa durante el juicio.

“No era su programa”, dijo Rhodes. “No es el programa de 'Chyna y Rob', no es el programa de 'Chyna', es el programa de 'Rob KARDASHIAN y Chyna'. Era un programa sobre una relación. Eso está en el centro de todo el caso”.

Ciani y Rhodes se centraron en sus argumentos finales en Kris Jenner, quien según la demanda fue el “cabecilla” del intento de evitar a Chyna.

El jurado tendrá que decidir si su mensaje de texto al productor principal de "Rob & Chyna" diciendo "Chyna golpeó el s(asterisco)(asterisco)(asterisco) de la cara de Rob" fue difamación.

“Ella no está hablando con la policía. Ella no está hablando con alguien para tratar de obtener ayuda médica para su hijo. Está hablando con el showrunner”, dijo Ciani. “Ella sabía que era falso”.

Rhodes pidió al jurado que considerara por qué Jenner creería que ocurrió el ataque.

“Porque el hombre con el que estaba en la cama a las 7 a. m. va allí, regresa y dice: 'Rob acaba de recibir una paliza de (asterisco) (asterisco) (asterisco)'”, dijo Rhodes. “Ella ve a su hijo y él dice lo mismo”.

En el caso civil, nueve de los 12 miembros del jurado deberán ponerse de acuerdo sobre si cada uno de los acusados ??de Kardashian mintió a sabiendas acerca de que Chyna abusó de Rob Kardashian o corrió la voz al respecto con un desprecio imprudente por la verdad. El mismo número deberá decidir si cada uno interfirió ilegalmente con el contrato de Chyna con E! red, que transmitió "Rob & Chyna" y "Keeping Up With the Kardashians".