De Arcángel a Tokischa, Rochy RD se debate entre detractores y defensores

Jhangeily Duràn

Santo Domingo, RD

Han transcurrido 12 días desde que el urbano Rochy RD comenzara a enfrentar uno de los momentos más difíciles de su corta carrera musical, tras ser detenido luego de una denuncia por presunto abuso sexual a una menor de edad.

Mientras Aderli Ramírez, nombre de pila del cantante, espera en la cárcel preventina una decisión judicial en Santo Domingo Este, hay una balanza compuesta por sus colegas, comunicadores y otras figuras del medio que a veces inclinan el hecho hacia el lado de quienes apoyan al urbano y en otras ocasiones toma ventaja el equipo que "aborrece" el suceso.

Arcángel, Tokischa, Lápiz Conciente, Melymel, Boluva, Braulio Fogón y Frederick Martínez (El Pachá) en ocasiones han emitido públicamente sus opiniones sobre el delicado caso que envuele al intérprete de “Ella no es tuya”.

El juez del Juzgado de Aten­ción Permanente de Santo Domingo Este, Bernardo Co­plin García, fijó para el próximo domingo a las 9:00 de la mañana, el cono­cimiento de la solicitud de medida de coerción en con­tra de Rochy RD.

Coplin García también dictó medida de coerción en contra de la ma­dre de la menor de edad, de 16 años. La señora interpuso la querella contra el intérprete urbano, aunque luego la retiró, pero el Ministerio Público continuó el caso al considerarlo de alto interés.

A la madre de la adolescente se le dictaminó presentación de una garantía económica por cinco mil pesos y se emitió orden de protección que obliga a la mujer a mantenerse alejada de la víctima.

En las distintas líneas que sigue la investigación sobre el caso que involucra a Rochy RD, el Ministerio Público busca determinar si el intérprete de música urbana tenía a su servicio una red de prostitución infantil.

En ese sentido, la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo Este desarrolla líneas de investigaciones que contemplan la posible comisión de delitos de trata, violencia de género y proxenetismo.

+ Tokischa

El jueves, la intérprete urbana Tokischa salió al frente para defender a su colega, bajo el argumento de que muchas menores de edad intercambian sexo por dinero o simplemente lo hacen por gusto.

Tokischa lució en su Instagram una camiseta con la leyenda "Free Rochy, team wawawa".

+ Melymel

Una de las más recientes figuras que se han pronunciado sobre el tema es la artista Melymel, quien, en parte, mostró cierto apoyo al acusado.

Vía comentarios, en una publicación en donde se difundió la información de Rochy, “La mermelada” cómo de igual manera se hace llamar la rapera, expresó: “Y se atreve a ganar el caso la oportunista. No se justifica que haya estado con una menor, pero con todas esas millas que tiene, andando de madrugada, bebiendo, fumando, tatuada, cualquier hombre la da hasta por abuela”.

+ Arcángel no apoya a Rochy

El cantante puertorriqueño, Arcángel, La Maravilla, a través de un live en su cuenta de Instragram repudió los supuestos actos de abuso sexual cometido por Rochy RD.

El intérprete de “Amar a ciegas” dijo que rechaza totalmente a los abusadores y que las cosas mal hecho deben castigarse, además, expresó que cuando se enteró del caso, lo primero que hizo fue pensar en su hija, ir a su habitación y asegurarse de que se encontrará bien.

“Anoche cuando yo me enteré de la porquería, porque eso es una porquería, yo fui al cuarto de mi hija y mi hija estaba durmiendo, yo tengo una hija de 14 años, cabrón, yo tengo una niña hermosa, bella, llena de vida, radiante de 14 años, cabrón, y cuando yo me enteré de esa porquería yo fui donde mi hija y la cogí, le di un abrazo y la besé durmiendo y le pedí a Dios que nunca me le ponga a mi hija un hijo de la gran … en su camino como tú, cabrón, porque yo no sé lo que yo terminaría siendo, cabrón”, dijo Austin Agustín Santos, nombre de pila del reguetonero puertorriqueño.

+ Lápiz Conciente defiende al “wa”

El exponente urbano, Lápiz Conciente, brinda su apoyo al dembowsero Rochy RD, tras ser denunciado por supuesto abuso sexual a una menor de edad y recibir en redes sociales comentarios negativos.

“Errar es de humanos y no hay mejor profesor que el error atención “sociedad” este muchacho merece una oportunidad… no quieran hacer leña del árbol caído yo responsablemente estoy con él porque conozco las negligencias que imperan en los barrios de dónde venimos #FreeRochy”, escribió en un post de su cuenta de Instagram, el cantante de rap.

+ El ¨Pachá

El comunicador Frederick Martínez “El Pachá” se mostró preocupado por la situación judicial en la que se encuentra el rapero Rochy RD con la justicia dominicana y la acusación hecha por el Ministerio Público de ‘abuso sexual’ contra una menor de 16 años que presuntamente habría cometido el líder de los “Wawawa”.

A través de su espacio “Pégate y Gana con el Pachá’ el animador, en su segmento “Así piensa”, aseguró que:

“Me preocupa Rochy. Va a coger un bobo Rochy, medidas de coerción. Se detiene todo”, dijo el Pachá, al instante que agregó que “le está hablando una persona de experiencia.

"Yo quiero mucho ese muchacho, yo era peor que él. El entorno, la orientación. Tiene que vivir esto Rochy para buscar un manejador, alguien que lo guíe?”, se preguntó.