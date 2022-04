Premios Platino moviliza a Madrid y promete una cartelera de música imperdible

Carmelsy Confesor

(Enviada especial)

Madrid

El flujo de gente que llega a España, específicamente a la ciudad de Madrid, para ser partícipes de la esperada premiación del cine iberoamericano, es fascinante. Entre artistas, actores, actrices, directores y periodistas la ambiciosa ceremonia contempla cientos y cientos de invitados de Latinoamérica y Europa para hacer realidad la fiesta del audiovisual de la IX edición de los Premios Platino.

La cita será este próximo domingo, 1 de mayo, en IFEMA Palacio Municipal, espacio que se vestirá de gala para volver a ser anfitriona de la noche del cine iberoamericano y que supone un envidiable espacio geográfico y uno de los grandes destinos cinematográficos tanto para profesionales que busquen localizaciones como para turistas interesados en viajes de cine.

A lo largo de la ceremonia que presentarán Lali y Miguel Ángel Muñoz, y que podrá ser televisada en vivo por TNT para toda Latinoamérica, podremos ver a artistas de la talla de puertorriqueña Kany García, la ex participante en Operación Triunfo 2020: Nia, el mexicano Pedro Fernández y la española Rozalén.

+ Las categorías más esperadas

Se coronará a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, entre las que parten como nominadas las españolas El buen patrón (11 nominaciones en total) de Fernando León de Aranoa, Madres paralelas de Pedro Almodóvar, Maixabel de Icíar Bollaín y la mexicana Noche de fuego de Tatiana Huezo.

En el caso de la categoría a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana, la relación de finalistas la componen la argentina El reino, de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, la chilena Isabel, de Rodrigo Bazaes y las mexicanas Luis Miguel: La serie, de Daniel Krauze, y Narcos: México, de Carlo Bernard, Chris Brancato y Doug Miró.

+ El Platino al honor

Uno de los grandes momentos de la noche del domingo lo protagonizará Carmen Maura, que recogerá el Premio Platino de Honor en reconocimiento por su impecable trayectoria.

A sus 76 años, Carmen Maura es considerada por muchos la mejor actriz de Eapaña. Hace poco la vimos en la propuesta de Netflix, Alguien para morir, una serie a las órdenes de Manolo Caro. Además, el año pasado estrenaba Deudas otra serie española de comedia negra creada por Daniel Écija y que se enfocaba en la rivalidad entre Pepa Carranza, interpretada por Carmen Maura, una mujer de barrio con una deuda de 400,000 euros y Consuelo de la Vega, una adinerada mujer que quiere acabar con la primera.

Para este 2022 estrenará otra serie más: Limbo... hasta que lo decida en donde tendrá un papel de invitada y se encuentra dentro del reparto de la película Rainbow de Paco León.

Es una versión contemporánea de El maravilloso mago de Oz, que está protagonizada por Dora Postigo y Ayax Pedrosa, y se verá en exclusiva en la plataforma de streaming Netflix.

A toda esta producción de cine y series para distintas plataformas hay que sumar que Carmen estrenó el 2022 regresando al teatro parisino con L'hirondelle, la adaptación de La Golondrina con la que la actriz triunfó en los escenarios en 2019.

+ Cuadro ¿Qué saber de Premios Platino?

Los Premios Platino del Cine Iberoamericano son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales) y la intensa colaboración de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

La premiación también cuentan con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo y las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, y aúnan a los grandes talentos de las industrias de los 23 países iberoamericanos para ensalzar a las producciones y a los creadores más destacados de cada año con veintidós galardones y un Premio PLATINO de Honor.

+ Lista completa de nominados

• Mejor película de ficción

El buen patrón

Madres paralelas

Maixabel

Noche de fuego

• Mejor dirección

Fernando León de Aranoa

Iciar Bollaín

Pedro Almodóvar

Tatiana Huezo

• Mejor interpretación masculina

Eduard Fernández

Javier Bardem

Luis Tosar

Rodrigo Santoro

• Mejor interpretación femenina

Ángela Molina

Blanca Portillo

Ilse Salas

Penélope Cruz

• Mejor interpretación masculina de reparto

Alfredo Castro

Christian Malheiros

Manolo Solo

Urko Olazábal

• Mejor interpretación femenina de reparto

Aitana Sánchez-Gijón

Almudena Amor

Ana Cristina Ordóñez González

Milena Smit

• Mejor película de animación

Ainbo, la guerrera del amazonas

Bob cuspe: nós não gostamos de gente

Salvar el árbol (Zutik!)

Valentina

• Mejor película documental

100 días con la tata

A última floresta

Quién lo impide

Rita Moreno: just a girl who decided to go for it

• Mejor ópera prima de ficción

Clara sola

Karnawal

Libertad

Sin señas particulares

• Premio al cine y a la educación en valores

Los lobos

Maixabel

Mediterráneo

Yo nena, yo princesa

• Mejor música original

Alberto Iglesias

César López

Kenji Kishi Leopo

Zeltia Montes

• Mejor Guion

Abner Benaim

Fernando León de Aranoa

Henrique Dos Santos, Aly Muritiba

Iciar Bollaín, Isa Campo

• Mejor dirección de montaje

Germano de Oliveira

Nacho Ruiz Capillas

Vanessa Marimbert

Yordi Capó, Carlos Espinoza, Samuel Kishi

• Mejor dirección de arte

Angélica Perea

Antxón Gómez

César Macarrón

Sandra Flores, Alejandra García

• Mejor dirección de fotografía

Kiko de la Rica

Pau Esteve Birba

Sayombhu Mukdeepro

Sophie Winqvist

• Mejor dirección de sonido

Carlos García

Iván Marín, Pelayo Gutiérrez, Valeria Arcieri

Lía Camargo

• Mejor miniserie o teleserie cinematográfica

El reino

Isabel

Luis Miguel: la serie

Narcos: México

• Mejor interpretación masculina en miniserie o teleserie

Chino Darín

Darío Grandinetti

Diego Boneta

Javier Cámara

• Mejor interpretación femenina en miniserie o teleserie

Candela Peña

Daniela Ramírez

Maribel Verdú

Mercedes Morán

• Mejor interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie

Alberto San Juan

Enriq Auquer

Joaquín Furriel

Karra Elejalde

• Mejor interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie

María Pujalte

Najwa Nimri

Nancy Dupláa

Rosa María Bianchi

• Mejor creador de miniserie o teleserie

Alejandro Amenábar

Juan José Campanella

Marcelo Piñeyro, Claudia Piñeiro

Pepe Coira