Alá Jazá ahora en bachata con su sencillo “La Corona”

El cantante dominicano Enmanuel Jiménez conocido en la industria musical como “Alá Jazá” lanzó su nuevo sencillo que lleva por nombre “La Corona”, y que forma parte de su nueva producción discográfica de bachata.

La pegajosa bachata es un himno para disfrutar la vida sin ataduras sentimentales que se fusiona con unos impresionantes colores como solo sabe hacerlo el músico oriundo de Jarabacoa y que en otra oportunidad ha presentado a sus fanáticos canciones en el género amargue declarado por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

“La Corona”, que cuenta con los arreglos y letras de Alá Jazá, presenta además un material audiovisual con un estilo internacional donde mostró unas imágenes nocturnas de la ciudad de Santo Domingo. En el clip, se ve Alá Jazá actuar junto a su banda y protagonizar escenas que parecen sacadas del guion de una película.

Con el lanzamiento del sencillo, como adelanto de lo que será el álbum de bachata el cantante demuestra su versatilidad en la música, no solo al escribir el tema si no también tras participar en los arreglos y meticulosamente cuidar cada uno de los detalles del disco.

“Siempre me he sentido bachatero de corazón por eso me enfoque y tengo tiempo trabajando esta producción para el agrado de mis seguidores; no hay una presentación en la que no cante temas de amargue, temas cortas venas. Y la verdad estoy emocionado y a la vez feliz porque sé que este disco le gustará a mi público y será del agrado de los demás”, dijo Enmanuel Jiménez, nombre de pila del merengue.

Con este disco que tendrá como título “Letras”; que contendrá unas diez (10) canciones inéditas y colaboraciones con importantes artistas del género amargue; Alá Jazá, quien seguirá con su género de merengue, demuestra la diversificación como intérprete, músico y productor musical.