Kiko el Crazy estrena el video de "Mi loca" junto a Kaly Ocho

Santo Domingo, RD

El cantante urbano Kiko el Crazy estrenó su nuevo video “Mi Loca” junto a Kaly Ocho.

Kiko enciende la “pampara” con un sencillo pegajoso al ritmo del dembow. El tema es parte de su recién lanzado álbum debut “Llegó el Domi”, disponible en todas las plataformas digitales y de streaming.

El orgullo y la cultura dominicana es el hilo conductor de su aclamado álbum debut “Llegó el Domi” el cual está compuesto por 18 temas y cuenta con colaboraciones con artistas de talla internacional entre los que se encuentran: Arcángel en “Te Dóblate”; Will.I.AM en “Latina”; Zion y Lennox en “Que Te Vaya Bien”; Farruko en “Nube Negra”; Darell en “Háblale de Cualto”; El Alfa en “Busca un Culo”; Jowell y Randy en “Ruleteo” y Ñengo Flow en “Chukiteo”. También colabora con artistas en ascenso como Kaly Ocho en “Mi Loca”; Randy y Braulio “El Fogón” en “Comandante” y Nicole Franco en “Mi 3 Pana”.

Kiko El Crazy irrumpió en la escena musical en el 2009 con el tema “Un to pa to”. Con un estilo único y su propio flow, Kiko, ha logrado acaparar la atención del público gracias a éxitos como: “Trucho", “Baje con trenza” el cual contó con la participación del artista de peso mundial Ozuna. Con el sencillo “La Pampara" logró destacarse en territorio extranjero, seguido por “La Popi” el cual se estrenó durante la cuarentena y consiguió colocarse en la posición número 1 en la lista “Las 50 más virales” de Spotify en España por tres semanas consecutivas, junto con su video el cual rompió esquemas y ha alcanzado 20 millones de visitas en YouTube.

Con el sencillo, “Se Acabó La Cuarentena” junto al legendario dúo del Reggaeton Jowell y Randy logró cruzar mercados y romper barreras culturales; conquistando las plataformas digitales de música contando con 10 millones de streams en Spotify y en Tik Tok donde logró alcanzar la posición #1 por varias semanas.

Estuvo nominado en la categoría de “Revelación del Año” en la prestigiosa entrega de los Premios Soberano 2021. Kiko ha sido nombrado por Pandora como “Latin Artist to Watch 2021” y por Tidal como “Latin Artist to Watch en 2022”. Recientemente, Kiko fue nombrado por la prestigiosa Revista Billboard® como parte de las tendencias musicales de 2022: "Billboard Latin Music Trends to Look for in 2022”.

El proclamado megáfono del nuevo slang dominicano está listo para llevar el género urbano de su país natal a nivel mundial. El artista urbano dominicano continúa dando pasos agigantados en su carrera internacional de la mano de White Lion Records y Rimas Music.