Francisca da otro paso para "el sueño americano": obtiene la ciudadanía estadounidense

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Francisca Lachapel dio un paso más para lograr su sueño americano: la presentadora dominicana fue juramentada como ciudadana estadounidense, con un cambio de apellidos. En lo adelante se llamará Francisca Méndez-Zampogna, una combinación del original y el de su esposo.

“We did it… Lo logramos muchachos, estoy muy contenta, bien feliz, muy emocionada con mi certificado de naturalización, ya oficialmente ciudadana de esta gran nación que me ha dado tantas oportunidades. Con mucho orgullo levantando esta bandera de un país que abrió las puertas, y me ha permitido lograr cada uno de mis sueños… Lloré mucho, es muy bonita la ceremonia, contentísima de poder compartirlo con ustedes ustedes“, le dijo Francisca a sus compañeros del programa "Despierta América" que, desde los estudios de Univisión estaban tan o más emocionados que ella, reseñó el periódico El Diario de Nueva York.

Luego agregó: “Yo vi muy lejos muchas veces este momento, me hubiera gustado que mi mamá estuviera aquí porque me acuerdo mucho cuando ella y yo fantaseábamos sentadas en el patio de nuestra casa, y hablábamos de: ‘no tenemos ni una familia, ni un primo lejano’, y yo le decía, ‘no te apures, que un día vamos a vivir allá’... Lo hacía para hacerla sentir bien, pero lo logramos”.

El Diario reporta que "ya emocionada de vivir esta gran momento, y con la voz quebrada", terminó diciéndole a sus compañeros: “Diosito nos ha bendecido mucho, nunca nos ha soltado a mano, y poquito a poquito hemos cumplido las meta… Pasaron para mí unos 11 años para que pasara este momento, se que muchos están esperando más poder resolver su situación migratoria, no pierdan la esperanza, los tiempos de Dios se completan cuando tienen que ser”.

La dominicana que hace 32 años nació en Azua, en el sur dominicano, usó durante años el apellido Lachapel por su anterior esposo, que siguió usando durante un tiempo luego del divorcio porque así era conocida.

Sin embargo, desde que el 31 de diciembre del 2019 se casó con el padre de su hijo Gennaro, Francesco Zampogan, y más cuando quedó embarazada, sentía que era una falta de respeto hacia su familia seguir usándolo aunque sea de manera artística, publicó El Diario.

La comunicadora dominicana comenzó quitándolo de sus redes sociales, pero ahora aprovechó los trámites legales de la ciudadanía para denominarse Francisca Méndez-Zampogna.